مطالبه از مسئولان مهمترین هدف اردوهای جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر نشست بررسی حرکت های جهادی توسط دانشجویان، طلاب در خبرگزاری فارس برگزار شد.

فرامرز تکنه، جانشین دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی در نشست بررسی اقدامات فعالان جهادی در مناطق محروم اظهار داشت: فعالیت گروههای جهادی از سال 79 در کشورمان آغاز شده است که در این سالها با درایت و اقدامات جدی دانشجویان، فعالیت های خوبی در مناطق محروم انجام شده است.

وی با بیان اینکه بعد از دیدار سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اردوهای جهادی نشست هم اندیشی نخبگان جهادگر در منطقه بشاگرد هرمزگان تشکیل شد، گفت: 313 نفر از فعالان جهادگر در این نشست حضور داشتند و نتیجه آن تشکیل مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی بود تا خط و مشی کلی حرکت های جهادی و الگوسازی برای آن در این مرکز انجام شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی تاکید کرد: برقراری ارتباط میان گروههای جهادگر ازدیگر اهداف این مرکز است و تلاش می کنیم با تعیین چشم انداز حرکت های جهادی برای گروههایی که قصد دارند وارد حرکت های جهادی شوند بستری آرام و راحت ایجاد کنیم.

تکنه، ادامه داد: معتقدم اردوهای جهادی نباید تنها بدنبال اقدامات عمرانی باشند و باید اصل اقدامات خود را به فرهنگ معطوف کنند و لذا گروههای جهادی بیشتر بدنبال رشد فرهنگی در مناطق محروم هستند.

وی با بیان اینکه این گروه برای اولین بار از سال 87 اردوهای جهادی را در هویزه استان خوزستان برگزار می کند، اظهار داشت: در سال جاری 28 اردوی جهادی را سازماندهی کردیم و تلاش داریم در تمامی زمینه ها کار جدی صورت بگیرد.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی تاکید کرد :همچنین از سال گذشته دفتر فرهنگ جهادی در هویزه راه اندازی شده است .

تکنه در ادامه این نشست به تاثیر برگزاری اردوهای جهادی در عملی شدن جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: ایجاد روحیه تلاش و نشاط مهمترین تاثیر اردوهای جهادی در جهاد اقتصادی است و برگزاری این اردوها کمک می کند تا مناطق محروم به طور کامل شناسایی شوند.

همچنین مریم صائمی حق، از فعالان جهادی دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه یک سوم از شرکت کنندگان اردوهای جهادی بانوان هستند، گفت: دانشجویان دختر نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط با خانواده ها در مناطق محروم دارند.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف اردوهای جهادی مطالبه از مسئولان در خصوص محرومیت ها است چرا که معتقدم بسیاری از مشکلات به دلیل کم کاری و ضعف مسئولان محلی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم است.

این فعال جهاد در دانشگاه تهران به فعالیت این گروه بعد از ماه رمضان امسال اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از ماه مبارک رمضان گروه جهادی دانشگاه تهران در منطقه دیواندره استان کردستان در راستای اقدامات جهادی اردویی را برگزار می کند.