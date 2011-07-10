۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

طرح تجمیع بیمه ها در مجلس بررسی می شود

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس از تجمیع همه بیمه‌ها در "بیمه پایه سلامت" طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور با بیان این مطلب افزود: در برنامه پنجم توسعه، بر تجمیع سازمانهای بیمه ‌گر توصیه شده است و این برنامه بر اساس ساز و کارهای موجود در طول برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شود.

وی گفت: نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در حال بررسی هستند تا این بند را به صورت دو فوریت در صحن مجلس مطرح شود.

محسن‌پور گفت: در حال حاضر و با توجه به تعطیلی مجلس این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است و به محض شروع به کار مجلس، در دستور کار قرار داده می‌شود و وزارت بهداشت نیز نهایت تلاش خود را برای اجرایی شدن تجمیع بیمه‌ها انجام خواهد داد.

