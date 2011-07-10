طرح تجمیع بیمه ها در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن پور با بیان این مطلب افزود: در برنامه پنجم توسعه، بر تجمیع سازمانهای بیمه ‌گر توصیه شده است و این برنامه بر اساس ساز و کارهای موجود در طول برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شود.

وی گفت: نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در حال بررسی هستند تا این بند را به صورت دو فوریت در صحن مجلس مطرح شود.

محسن‌پور گفت: در حال حاضر و با توجه به تعطیلی مجلس این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است و به محض شروع به کار مجلس، در دستور کار قرار داده می‌شود و وزارت بهداشت نیز نهایت تلاش خود را برای اجرایی شدن تجمیع بیمه‌ها انجام خواهد داد.