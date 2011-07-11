انتظار اصلی تربیتی است/ منتظر واقعی درپی جلب رضایت امام زمان است

حجت الاسلام یعقوب جعفری‌نیا مفسر و قرآن پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار در فرهنگ شیعه یک امر مهم و اساسی است و به این معنا است که ما معتقد به حکومت عدل الهی جهانی هستیم و در انتظار آن به سر می بریم.

وی افزود: این انتظار باعث آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در حکومت عدل الهی می شود و زمینه را از نظر روحی در افراد فراهم می کند. این انتظاری که همراه با شوق و عشق‌ورزی است علاوه براینکه اثرات بسیاری در افراد یک جامعه دارد، زمینه ساز پیدایش بسیاری از فضایل انسانی در وجود انسان است.

جعفری نیا گفت: برای مثال وقتی برادران یوسف وی را داخل چاه می اندازند حضرت یعقوب(ع) با این که خیلی به وی نزدیک بود از این قضیه خبر نداشت. اما وقتی سالها در انتظار یوسف مانده بود، این انتظار در وجود وی حالت روحی به وجود آورده که از مصر وقتی پیراهن یوسف را آوردند بوی پیراهن یوسف را حس کرد.

این مفسر و قرآن پژوه تأکید کرد: انتظار یک مسئله تربیتی در فرهنگ شیعه است و افراد را در جهت فردی که در انتظار وی هستند هدایت می کند. پیامبر انتظار فرج را افضل اعمال امت خود توصیف کرده است.

وی با اشاره به شرایط انتظار صحیح و سازنده گفت: انتظاری درست است که انسان تمام ایمان خود را در کنار هدف خود قرار دهد و از تمام مواردی که فرد مورد انتظار دوست ندارد دور می ماند و آنچه را وجود مبارک امام زمان می پذیرید را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

حجت الاسلام جعفری نیا گفت: منتظر واقعی باید بستر لازم را برای انتظار فراهم کند. در زمان انتظار منتظر واقعی امام زمان(عج) باید تمام زندگی را برحسب مواردی تنظیم کند که مورد رضایت امام عصر است همچنین باید آماده باشد تا وقتی فرج حاصل شد تمام زندگی خود را در وقف آن نهضت و حکومت عدل امام زمان قرار دهد .