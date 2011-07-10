نخستین دوره لیگ فوتسال محلات بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب بهادری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات فوتسال آینده سازان محلات بندرعباس، بیان داشت: این مسابقات از روز اول تیر ماه با حضور 12 تیم در رده نوجوانان آغاز و در سه زمین ورزشی چمن مصنوعی محلات پشت بند، پرواز و فاطمیه بندرعباس برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره لیگ فوتسال چمن مصنوعی محلات بندرعباس، اظهار داشت: این مسابقات برای نخستین بار در استان هرمزگان به صورت منسجم و رفت و برگشت پس از ماه مبارک رمضان با حضور تیمهای برتر محلات شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات فوتسال آینده سازان محلات شهر بندرعباس توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد که این رقابتها در نهایت با قهرمانی تیم فوتبال فاطمیه بندرعباس پایان یافت.

در دیدار پایانی این رقابتها تیم فوتبال فاطمیه موفق شد تیم پرواز را با نتیجه پنج بر دو شکست داده و به مقام قهرمانی دست یابد.

همچنین در دیدار رده بندی تیم فوتبال شهدای کوی ملت با پیروزی شش بر دو مقابل تیم انتظار محله درخت سبز به مقام سوم این دوره از رقابت ها دست یافت.

در پایان این رقابت ها مبالغ دو میلیون ریال به تیم نخست، یک میلیون و 500 هزار ریال به تیم دوم و یک میلیون ریال به تیم سوم از طرف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس اهدا شد.