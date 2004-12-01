عاشق پوشيدن پيراهن تيم ملي ايران درجام جهاني آلمان هستم

به گزارش خبرنگار" مهر" اولين بازيكن تاريخ فوتبال جهان كه بيش از100 گل ملي دركارنامه اش دارد درگفتگويي كه با " برنامه فوتبال جهان " سايت بي بي سي داشته ازآينده فوتبال خود وعلاقه مندي براي حضوردررقابتهاي جام جهاني 2006 سخن گفته است. بي بي سي درگزارش خود پيرامون وضعيت علي دايي آورده است: اين بازيكن 35 ساله در كشورايران تحت فشار قرار دارد تا به فوتبال خود پايان دهد چرا كه ديگر مثل گذشته يك مهاجم تاثيرگذار نيست. اما دايي دربازي مقابل لائوس 4 گل به ثمررساند وصعود ايران به مرحله دوم مسابقات مقدماتي جام جهاني را بيمه كرد.

كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران در اين مورد به بي بي سي گفت: « درحال حاضر به رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 فكرمي كنم. من خاطرات خوشي درآلمان دارم، چرا كه 5 سال دراين كشور فوتبال بازي كرده ام ودوستان خوب زيادي درآنجا دارم. من عاشق بازي با پيراهن تيم ملي ايران در رقابت هاي جام جهاني 2006هستم .»

علي دايي در تاريخ 132 ساله فوتبال ملي، بي همتاست. اويكي از اولين بازيكنان فوتبال آسياست كه دريك ليگ اروپايي معتبر ازي كرده است. ( بازي دربوندس ليگا با تيم هاي بايرن مونيخ وهرتا برلين ) دايي پس ازاولين بازي خود در سال 1993، كمك فراواني به رشد و اعتلاي فوتبال ايران كرده است .

او در اين مورد مي گويد:« وقتي براي نخستين بار پيراهن تيم ملي ايران را برتن كردم، سرشارازغرورشدم. من نمي توانم اين احساس را با هيچ احساس ديگري عوض كنم. سربازان وقهرماناني كه خود را فداي ملتشان كرده اند همواره پرچم ايران را به دور تابوتشان مي پيچند. بازيكنان ما هم مثل سربازان هستند. ما پرچم كشوررا به تن مي كنيم و به ميدان مي رويم.»

دايي درخاطره انگيزترين بازيهاي تيم ملي ايران هم حضورداشته است. اودربازي مقابل استراليا كه به تساوي 2 بر2ايران ودر نتيجه صعود اين كشوربه جام جهاني 1998 منجر شد، حضورداشت.

دايي ادامه مي دهد: « من هميشه ايمان داشتم كه به جام جهاني صعود مي كنيم. حتي هنگامي كه با دوگل ازحريف خود عقب بوديم اين ايمان را ازدست ندادم. ما دربازي با استراليا مصمم بوديم كه نتيجه بگيريم، چون آن بازي حكم مرگ وزندگي بود. با كمك خدا، فشارحريف را پشت سرگذاشتيم ودوگل عقب افتاده را جبران كرديم.»

دايي درجام جهاني 1998دربازي مقابل آمريكا، دشمن سياسي ايران به ميدان رفت وتيم ملي ايران موفق شد اولين پيروزي خود را دراين رقابتها به دست بياورد.

وي گفت:« هيچيك ازما به سياست توجه نداشتيم و فقط به فوتبال وورزش فكرمي كرديم. پس ازپيروزي هم اشك شادي مي ريختيم. فكرمي كنم تمام مسلمانان جهان پس ازپيروزي ما مقابل آمريكا خوشحال شدند.»

علي دايي در ادامه اظهار داشت: « بهترين فاكتور جام جهاني اين است كه همه ايرانيان جهان را به گرد هم مي آورد. فكرمي كنم فوتبال، باعث مي شود كه ايرانيان دوباره به كشورشان فكركنند.»

دايي دراروپا نه تنها براي ايران بلكه براي كل آسيا افتخارآفريد. اواولين بازيكن آسيايي بود كه درجام باشگاههاي اروپا به ميدان رفت وحتي توانست درلباس تيم هرتا برلين دراين رقابتها گلزني كند. اودرسال 1999 بازيكن سال آسيا شد. با اين اوصاف، دايي همواره به كشوروباشگاهش متعهد باقي مانده است. اودرحال حاضر ازسوي برخي ازهواداران ايراني مورد انتقاد قرارمي گيرد. به ويژه اينكه بعضي معتقدند اوديگرمثل گذشته توانايي ارايه بازيهاي خوب را ندارد.