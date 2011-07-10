تسهیلات اشتغال کار انگیزی به سالمندان پرداخت می شود

حمید رضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال بر اساس تصویب شورای مرکزی کمیته امداد به سالمندان بالای 65 سال یک و نیم تا دو میلیون تومان تسهیلات کارانگیزی پرداخت می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر از تعداد 121 هزار مددجوی سرپرست خانوار 85 هزار مددجوی سرپرست خانوار در سنین سالمندی هستند، هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط روحی و جسمی در سالمندان عنوان کرد و اظهارداشت: اگر چه امکان اجرای طرح های خود اشتغالی و خودکفایی برای سنین بالای 65 سال محدود است اما با اجرای طرح اشتغال کارانگیزی سالمندان سرپرست خانوار می توانند با دریافت این تسهیلات مشاغل خرد و کوچک خانگی در زمینه های مختلف متناسب با شرایط جسمی و روحی خود ایجاد کنند.

معاون کمیته امداد گیلان کاردرمانی سالمندان را از مهمترین مزایایی اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: اولویت نخست در اجرای این طرح تقویت خودباوری سالمندان و برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت آنان است علاوه براینکه می تواند دربهبود وضع معیشتی آنان نیز موثر واقع شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این طرح از پانزدهم تیرماه امسال آغاز شده است، یادآورشد: مددجویان سرپرست خانوار بالای 65 سال متقاضی تسهیلات کارانگیزی می توانند به ادارات کمیته امداد در شهرستانهای مربوطه خود مراجعه و ثبت نام کنند.