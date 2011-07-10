آذربایجان شرقی مقام برتر جشنواره نمایش عروسکی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره نمایش عروسکی منطقه شمالغرب کشور، ‌نمایش "دل دریایی" از مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز به عنوان نمایش برتر این جشنواره معرفی و به رقابت های کشوری راه یافت.

این جشنواره به میزبانی استان گیلان و در شهر رشت برگزار شد و طی آن گروه های نمایشی منتخب از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، اردبیل، زنجان و قم حضور داشتند و نمایش های خود را به روی صحنه بردند.

پیش از جشنواره استانی نمایش عروسکی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با حضور گروه های نمایشی از شهرهای مختلف استان در تبریز برگزار و نمایش "دل دریایی" به عنوان نمایشی منتخب به جشنواره منطقه ای راه یافته بود.