  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

روحی ماسوله در گفتگو با مهر:

کشاورزی ترکیبی در گیلان باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

کشاورزی ترکیبی در گیلان باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اعلام اینکه کشاورزی ترکیبی دراستان باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: کشت ترکیبی و ایجاد صنایع تبدیلی درآمد کشاورزان را افزایش می ‌دهد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح توانمند سازی روستایی با توسعه کشت ترکیبی عملی می شود، افزود: در حال حاضر زعفران در املش، اشکورات رودسر، رودبار و سایر نقاط استان کشت و توفیق ‌های نیزبه دست آمده است.

وی همچنین تولید زرشک و گل محمدی را از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشت ترکیبی عنوان کرد و اظهارداشت: توسعه چند کشتی درآمد زایی برای کشاورز را به همراه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بر لزوم سرمایه ‌گذاری در کشاورزی ترکیبی تاکید کرد و گفت: نبود صنایع تبدیلی و خام فروشی از مشکلات کشاورزی استان است.

وی تصریح کرد: در گیلان بین 30 تا 35 درصد اراضی قابلیت کشت دارد بنابراین باید سطح عملکرد را بالا برد و فرهنگ کشاورزی ترکیبی را گسترش داد.

روحی ماسوله در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به امنیت غذایی و بهره گیری از تولید علمی در بخش کشاورزی گفت: رقابت های جهانی امروز در بخش کشاورزی، رقابت علمی است بر همین اساس یافته های علمی و تحقیقاتی کشور نیز باید بدرستی ترویج شوند.

وی همچنین با بیان اینکه تمام محورهای توسعه استان باید با محوریت کشاورزی باشد، افزود: پیر بودن جمعیت کشاورز، محدودیت مالکیت زیر هفت درصد و افزایش هزینه ها از مشکلات شالیکاری در گیلان است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه بر ایجاد زیرساخت ها و یکپاچه سازی اراضی شالیکاری تاکید و تصریح کرد: در این استان، راهی جزء توسعه طرح تجهیز و اصلاح ساختار کارخانه های برنجکوبی وجود ندارد.

کد مطلب 1356229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها