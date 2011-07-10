مرمت آب ‌انبار چهارسوق طبس/ حمام اصفهک جانی تازه گرفت

محمدحسین قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آب ‌انبار یکی از بناهای به جا مانده از دوره صفویه است و در محله چهارسوق شهرستان طبس واقع شده است.

وی افزود: اقدامات و فعالیتهای مرمتی صورت گرفته در این بنا شامل تراش اندود سیمان روی گنبد، نماچینی سردرب، اجرای ازاره چینی سردرب، نماچینی پشت راهرو آب‌ انبار با آجر فرش، بندکشی سردرب با پودر سنگ و سیمان سفید و ... بوده است.

قیصری عنوان کرد: آب‌ انبار چهار سوق از نوع آب‌ انبارهای شیردار است که در انتهای بازار سابق و قدیم شهر روبروی مسجد جامع واقع شده است.

وی ادامه داد: سردرب راهرو ورودی آب‌ انبار رو به خیابان و مخزن آن مدور و گنبد شلغمی شکل است.

آب انبارها از سازه های مهم در مناطق کویری به شمار می روند

قیصری با بیان اینکه آب ‌انبارها در مناطق کویری دارای اهمیت بسزایی هستند، یادآور شد: فاز دوم عملیات مرمت این آب ‌انبار از اردیبهشت‌ ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان خردادماه به طول ‌انجامید.

وی بیان داشت: بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده ثبتی، این بنا با شماره 14845 در اسفندماه سال 84 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

قیصری همچنین از مرمت و بازسازی حمام اصفهک طبس خبر داد و افزود: این بنا در قسمت بافت قدیمی بخش دیهوک روستای اصفهک شهرستان طبس قرار گرفته و بر اثر زلزله 57 دچار آسیب دیدگی شدید شده بود.

وی بیان داشت: اقدامات و فعالیتهای مرمتی صورت گرفته در این بنا شامل خاکبرداری، جمع‌ آوری نخاله داخل حمام، پوشش سقف، اجرای دیوارچینی داخلی، اجرای اندود آهک داخل حمام، ساماندهی پله ‌های ورودی، ریشه ‌کنی درختچه ‌های هرز و ... بوده است.

قیصری با اشاره به اینکه آغاز پروژه مرمت و بازسازی این حمام تاریخی، اول بهمن ‌ماه سال گذشته بوده است، عنوان کرد: حمام اصفهک به صورت خزینه‌ ای است و مرمت مقدماتی آن تا پایان اسفندماه 89 به طول انجامید و بخش مرمت تکمیلی آن از فروردین ماه 90 آغاز شده و تا پایان خرداماه ادامه داشت.

حمام اصفهک مرمت شد / اصفهک روستای نمونه گردشگری

وی اظهار داشت: این حمام از معماری کویری متأثر شده و با مصالحی همچون خشت و گل ساخته شده است.

وی با بیان اینکه روستای اصفهک از روستاهای قدیمی شهرستان طبس به شمار می ‌رود، گفت: روستای اصفهک از روستاهای نمونه گردشگری در سطح ملی است.

قیصری یادآور شد: این روستا در محدوده خود دارای آثار تاریخی - فرهنگی قابل توجهی است که با توجه به قرار داشتن در کنار جاده یزد - مشهد می‌توان با مشارکت بخش خصوصی اقداماتی نظیر تاسیس مراکز رفاهی بین راهی در محل، یک مرکز گردشگری برای علاقه‌مندان به وجود آورد.