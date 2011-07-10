نشر تمدن اسلامی رسالت اصلی جشنواره امام رضا (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد جعفری ظهر یکشنبه در کارگروه هنری جشنواره بین ‌المللی امام رضا (ع) در یزد اظهار داشت: این جشنواره در نقاط مختلف جهان دارای علاقمندان بسیاری شده و همه گروه های سنی هر یک به نوعی جذب این جشنواره شده اند.

وی افزود: امروز جشنواره بین ‌المللی امام رضا (ع) دلهای مردم ایران و جهان را تسخیر کرده و فرهنگ دوستان را مورد خطاب قرار داده است.

دبیر جشنواره بین ‌المللی امام رضا (ع) بیان داشت: امروز باید با الهام گرفتن از هجرت امام رضا (ع)، دین خدا را در داخل و خارج از کشور در قالب جشنواره بین ‌المللی امام رضا (ع) توسعه دهیم.

جعفری ادامه داد: نتیجه هجرت امام رضا (ع) برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری فقیه عالم و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بوده است و امروز توانسته‌ ایم از پایتخت معنوی ایران، مشهد مقدس به صادر کردن فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ اهل بیت (ع) به سایر نقاط جهان بپردازیم.

وی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره در سالهای گذشته عنوان کرد: استانهای خراسان رضوی، قم، فارس و یزد نخستین استانهایی بودند که جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) در آنها شروع به فعالیت کرد.

صدوقی بزرگترین حامی جشنواره خوشنویسی رضوی بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره حجت ‌الااسلام محمدعلی صدوقی، امام جمعه فقید یزد از وی به عنوان حامی فرهنگ و هنر استان یزد به ویژه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یاد کرد.

محمود عالیشوندی بر برنامه‌ ریزی برگزاری باشکوه نهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد تاکید کرد و گفت: هنر قدسی باید بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: استان یزد در مسیر حرکت امام رضا (ع) قرار دارد و این استان از برکات معنوی قدوم مبارک آن حضرت بهره‌مند است.

پنجمین کارگروه هنری نهمین جشنواره بین‌ المللی امام رضا (ع) به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و با حضور دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره از ۱۳ استان مختلف کشور برگزار شد.