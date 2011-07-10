شهرداری باعرضه هرگونه دام در سطح شهر کرمانشاه برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان خواستار تهیه برنامه های آموزشی و عملیاتی برای پیشیگری از بیماری های قلبی و عروقی، مغزی و حوادث رانندگی شد و گفت: دستگاه ها باید برنامه های آموزشی و عملیاتی خود را در این راستا آماده و تلاش کنند تا روند این نوع بیماری ها و حوادث در استان بصورت چشمگیری کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به احداث و تعیین مکانهایی برای عرضه دام زنده گفت: متاسفانه در نقاطی از سطح شهر کرمانشاه مانند منطقه دره دراز عرضه دام صورت می گیرد که این کار خلاف است از این رو شهرداری کرمانشاه باید با قاطعیت در این خصوص برخورد کند و تنها اجازه به عرضه دام زنده در مکانهای در نظر گرفته شده را بدهد.

وی تصریح کرد: همچنین عبور دام به صورت زنده در سطح شهر زیاد دیده می شود که این موضوع نیز برای مسائل شهری ناخوشایند است به همین خاطر شهرداری در این زمینه مسئولیت دارد و باید با عوامل متخلف برخورد کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین ارائه آموزشهای لازم را جهت پیشیگری و مقابله با بیماریهای قلبی و عروقی مورد تاکید قرار داد و گفت: بحث بهداشت و درمان تنها متوجه یک دستگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی نیست بلکه در این زمینه تمامی دستگاه های اجرایی استان مسئولیت و نقش دارند.

وی با بیان اینکه صداوسیما در بحث ترویج صحیح بهداشت و سلامت افراد نقش تاثیرگذاری دارد، خواستار حضور متخصصین رشته های مختلف پزشکی در میان عشایر شد.

کرمانشاه در زمینه های پزشکی نباید حالت ایستا داشته باشد

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تلاش برای ترویج صحیح بهداشت و روشنگری در زمینه گرایش افراد به پیشگیری از بیماری های مختلف ضروری است از این رو در این راستا تمامی دستگاه ها مسئولیت دارند.

هاشمی در ادامه تلاش برای تکمیل کردن رشته های تخصصی پزشکی را در استان مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه قطب درمانی و پزشکی منطقه غرب است باید تلاش کنیم تا رشته های تخصصی پزشکی در استان تکمیل شود.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه در زمینه های مختلف به خصوص رشته پزشکی نباید حالت ایستا داشته باشد، افزود: برای اینکه استان در تمامی زمینه ها مرکزیت خود را حفظ کند باید دائما تلاش کنیم تا حرکتها و گامهای بلندی برداشته شود.

وی در پایان خواستار احداث چندین کلینک تخصصی پزشکی در سطح شهر کرمانشاه شد و گفت: احداث چندین کلینک تخصصی در رشته های مختلف پزشکی به خصوص در رشته های چشم پزشکی و دندان پزشکی در سطح شهر کرمانشاه ضروری است.

در ادامه این جلسه برنامه های دانشگاه علوم پزشکی برای ارتقای شاخص پزشکی ارائه شد.