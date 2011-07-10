777 فقره بازرسی از دستگاههای اجرایی لرستان صورت گرفت

مسعود صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به تعداد بازرسیهای صورت گرفته در سال گذشته از سطح دستگاههای اجرایی استان لرستان اظهار داشت: در سال گذشته 777 فقره بازرسی از سطح دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد بازرسی تعداد 31 فقره مربوط به بازرسی های مستمر از سطح دستگاههای اجرایی بوده است، ادامه داد: همچنین از این تعداد بازرسی تعداد 43 فقره بازرسی مربوط به بازرسیهای فوق العاده و سرزده و تعداد 703 مورد بازرسی موردی بوده است.

مدیر کل بازرسی استان لرستان با اشاره به تعداد پیشنهادهای اصلاحی و سازنده به دستگاههای اجرایی بیان داشت: در سال گذشته 186 فقره پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.

صفری با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای کارکنان اداره کل بازرسی استان لرستان یادآور شد: در سال گذشته حدود سه هزار و 661 نفر ساعت دوره آموزشی حضوری برای کارکنان این اداره کل برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره های آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی بازرسان اداره کل بازرسی استان برگزار شده است، ادامه داد: همچنین در این راستا حدود 520 نفر ساعت نیز در دوره های آموزشی غیر حضوری این اداره کل آموزش دیده اند.