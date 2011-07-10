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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

بدری مطرح کرد:

عدم ثبت مالکیت اراضی موجب اختلافات ملکی در لرستان شده است

عدم ثبت مالکیت اراضی موجب اختلافات ملکی در لرستان شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: عدم ثبت اراضی کشاورزی موجب اختلافات ملکی در این استان شده است.

جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر یکی از معضلات موجود در استان که منجر به تشکیل پرونده هایی در مراجع قضایی شده اختلافات ملکی زراعی و تغییر کاربری زمینها در سطح این استان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از منازعات موجود در استان لرستان مربوط به اختلافات مالکیت حدود زمینهای زراعی است، عنوان کرد: در حال حاضر اختلافات موجود در استان لرستان در این زمینه بیشتر از سایر استانهای کشور است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با انتقاد از عدم تثبیت مالکیت اراضی در استان لرستان ادامه داد: متاسفانه این موضوع موجب ایجاد نزاع در میان مردم می شود.

بدری با بیان اینکه در حال حاضر پرونده های فراوانی در زمینه اختلافات ملکی زمینهای زراعی در دادگستری استان وجود دارد، بیان داشت: متاسفانه عدم ثبت اراضی کشاورزی و املاک در استان موجب بروز این گونه اختلافات شده است.

کد مطلب 1356242

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