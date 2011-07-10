حوزه هنری از فیلمهای کوتاه حمایت می کند/ تلاش برای ارتقای فیلمسازان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، جهان بیگلری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با فیلمساران کوتاه آذربایجان شرقی در حوزه هنری این استان، گفت: نگاه حوزه هنری به جریان فیلم کوتاه حرفه ای و در جهت حمایت از فیلمسازان است و در این راستا هیچ محدودیتی برای خود ترسیم نکرده است.

وی موضوعات مرتبط به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، خانواده و مبانی فرهنگ غنی اسلامی را مهم ترین محورهای فعالیتی حوزه هنری در بخش فیلمسازی بیان کرد و افزود: هدف اصلی حوزه هنری تولید و توزیع گسترده فیلم دینی در سطح جامعه است و اعتقاد دارد سینما، موثرترین رسانه برای انتقال این مفاهیم ارزشی است.

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری، فیلم کوتاه را بیمه کننده حیات سینمای بلند خواند و افزود: با وجود اینکه حمایت از فیلم های بلند، نیمه بلند، تله فیلم و سینمایی از ماموریت های حوزه هنری است اما فیلم کوتاه از اهمیت خاصی برای این مجموعه برخوردار بوده و فضا نیز آماده تولید چنین فیلم هایی است.

وی با تبیین چگونگی حمایت حوزه هنری از فیلمنامه های کوتاه، از فیلمسازان کوتاه خواست، آثارشان را برای برخورداری از حمایت های حوزه هنری به سازمان توسعه سینمایی سوره و یا حوزه های هنری استان ها ارسال کنند.

بیگلری با اشاره به ضرورت ارتقای سطح دانش فیلمسازان کوتاه، برگزاری دوره های آموزشی کلیشه ای را با توجه به فعالیت گسترده آموزشگاه ها و مراکز عالی گسترده چندان ضروری ندانست و افزود: در عین حال سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری به زودی اقدام به برگزاری ورک شاپ های تخصصی با مشارکت فیلمسازان جوان ولی پرافتخار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در این ورک شاپهای 12 روزه از نقطه آغازین شکل گیری یک فیلمنامه تا مونتاژ و صداگذاری فیلم مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی، توزیع و پخش گسترده فیلم های تولیدی سازمان توسعه سینمایی سوره را از اولویت های دیگر این مجموعه بیان و تصریح کرد: فیلم های مورد اشاره در سطح کشور و خارج از کشور به صورت گسترده توزیع و پخش خواهد شد که می تواند تحول جدیدی در این بخش ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری، تولید فیلم های اقتباسی از انتشارات حوزه هنری را از دیگر اولویت های این سازمان خواند و اعلام کرد: تولید سریال دا کلید خورده و به زودی تولید مجموعه های دیگری همچون هرمان آباد و دسته یک آغاز خواهد شد.