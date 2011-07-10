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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

تیمهای ربوکاپ ایران به مرحله نهایی مسابقات جهانی راه یافتند

تیمهای ربوکاپ ایران به مرحله نهایی مسابقات جهانی راه یافتند

قزوین - خبرگزاری مهر: تیمهای ایرانی اعزامی به مسابقات جهانی ربوکاپ 2011 به مرحله نهایی لیگ شبیه ساز امدادگر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای دانشگاه های آزاد اسلامی قزوین، شهید بهشتی و تیم دبیرستان فرزانگان یک تهران توانستند به دور نهایی لیگ شبیه ساز امدادگر مسابقات جهانی ربوکاپ 2011 ترکیه راه پیدا کنند.
 
تیمهای MRL  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، SBCESAVIOUR دانشگاه شهید بهشتی و POSEIDON
دبیرستان فرزانگان تهران توانستند با کسب امتیازات لازم به دور نهایی این لیگ صعود کنند.
 
دیگر تیم حاضر در مرحله نهایی این لیگ تیمی از کشور چین است.
کد مطلب 1356248

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