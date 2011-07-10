تیمهای ربوکاپ ایران به مرحله نهایی مسابقات جهانی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای دانشگاه های آزاد اسلامی قزوین، شهید بهشتی و تیم دبیرستان فرزانگان یک تهران توانستند به دور نهایی لیگ شبیه ساز امدادگر مسابقات جهانی ربوکاپ 2011 ترکیه راه پیدا کنند.



تیمهای MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، SBCESAVIOUR دانشگاه شهید بهشتی و POSEIDON

دبیرستان فرزانگان تهران توانستند با کسب امتیازات لازم به دور نهایی این لیگ صعود کنند.

دیگر تیم حاضر در مرحله نهایی این لیگ تیمی از کشور چین است.