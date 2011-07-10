انفجار انبار مهمات در نزدیکی پایتخت ترکمنستان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اوراسیا نت، وزارت امور خارجه ترکمنستان امروز یکشنبه اعلام کرد خبرهایی که در روزهای گذشته از انفجار یک انبار مهمات در حومه عشق آباد حکایت دارد، دروغ است.

این وزارت آورده است : گزارشهایی که برخی رسانه هایی روسی از این واقعه تهیه و آمارهایی که از قربانیان آن ارائه کرده اند، نادرست و با هدف فریبکاری منتشر شده است.

طبق اعلام دولت ترکمنستان انفجار روز پنجشنبه به علت گرمای شدید در یک انبار مواد محترقه رخ داده و تلفاتی نداشته است. با این حال گروههای مخالف دولت این کشور از مهیب بودن انفجار مذکور و کشته شدن دست کم 100 نفر بر اثر آن خبر می دهند.

این در حالی است که روز جمعه یک سایت خبری مستقل آسیای میانه با انتشار تصاویری از ساختمانهای ویران شده و در حال سوختن در این منطقه مدعی نظامی بودن این انفجار شده است.

در همین حال "آیدار کورتف" کارشناس پیشین مرکز تحقیقات راهبردی روسیه طی مصاحبه ای به شبکه تلویزیونی Rain این کشور گفت انبارهای مهمات در مناطق مختلف اتحاد جماهیر شوروی دارای بمبهایی است که با گذشت سالهای متمادی عمرشان به سر رسیده و به دلایل مختلف منفجر می شوند.

وی از انفجار مشابهی که در هفته گذشته در جمهوری باشکورتستان رخ داد به عنوان نمونه بارزی از این واقعه یاد کرد. به گفته کورتف با توجه به گرمای بسیار شدید هفته گذشته در مناطق شمالی ترکمنستان وقوع چنین انفجاری دور از ذهن نبود.