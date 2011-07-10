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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

عملیات مبارزه با آفت سن گندم در شهرستان آبیک پایان یافت

عملیات مبارزه با آفت سن گندم در شهرستان آبیک پایان یافت

آبیک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت‌: عملیات مبارزه با سن گندم در این شهرستان به پایان رسید.

حسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال زراعی جاری 23 هزار هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان در دو مرحله مبارزه علیه آفت سن گندم انجام شد.
 
نصیری یادآورشد: این عملیات پس از ردیابی و شناسایی از 28 فروردین ماه آغاز شده و در خرداد ماه به پایان رسیده است. 
 
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک سطح مبارزه با آفت گندم در سال جاری نسبت سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.
 
نصیری تصریح کرد: این مدیریت با بکارگیری 14 نفر از کارشناسان بخش خصوصی در قالب کلینیکهای گیاه پزشکی و 20 نفر از کارشناسان و پرسنل بخش دولتی و کارشناسان منطقه و برگزاری کارگاههای آموزشی، تهیه بنر و اطلاع رسانی شوراها و کشاورزان و مسئولان محلی به این هدف نائل شده است.
کد مطلب 1356256

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