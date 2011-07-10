سه خانه عالم در زیرکوه افتتاح می شود

حجت الاسلام احمد علیپور به خبرنگار مهر گفت: این خانه های عالم در روستاهای شاهرخت، چاه پایاب و بقرایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: عملیات ساختمانی خانه عالم شاهرخت از سال ۱۳۸۶با همکاری استانداری و اداره کل تبلیغات اسلامی آغاز شده است و خانه های عالم چاه پایاب و بقرایی نیز از سال ۸۵با اعتبار بالغ بر 240 میلیون ریال از محل کمک های خیرین آغاز و با کمکهای اداره کل تبلیغات اسلامی در حال اتمام است.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی زیرکوه بیان کرد: خانه های عالم روستاهای کلاته نو و آبیز نیز در حال احداث بوده و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به اتمام می رسد.

پنج روستای زیرکوه خواستار استقرار روحانی

حجت الاسلام علیپور اظهارداشت: با توجه به اینکه روحانیون، نقش اساسی در تقویت فرهنگ دینی در روستاها دارند، لزوم حضور روحانیون در روستاها بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سهروحانی مستقر و ۹روحانی طرح هجرت در منطقه به فعالیت های تبلیغی مشغولند، افزود: با توجه به استقبال مردم منطقه زیرکوه، در حال حاضر پنج روستا نیز خواستار استقرار روحانی هستند.

حجت الاسلام علیپور با بیان اینکه درخواست این روستاها به مرکز استان منعکس شده است، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری های واحد اعزام مبلغ استان و نماینده طرح هجرت این مشکل حل شود و بتوانیم با مستقر نمودن روحانی، پاسخگوی مسائل فرهنگی و دینی و مذهبی مردم این روستاها باشیم.

مسابقه بزرگ مهدویت در زیرکوه برگزار می شود

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی زیرکوه از برگزاری مسابقه بزرگ مهدویت همزمان با نیمه شعبان در این منطقه خبر داد و بیان داشت: با توجه به اینکه شناخت و معرفت امام، شرط داشتن اسلام واقعی و عامل هدایت انسان به مسیر درست است، نیاز به بحث مهدویت بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: به همین منظور نمایندگی فرهنگی تبلیغی زیرکوه اقدام به تهیه جزوه ای با موضوعات عظمت حضرت مهدی (عج) در کلام اهل بیت (ع)، امام مهدی(ع) در قرآن، امام مهدی (عج) در روایات، منجی آخرالزمان از دیدگاه ادیان و حضرت مهدی از دیدگاه اهل سنت و ... نموده است.

مسئول نمایندگی زیرکوه گفت: این جزوه به تعداد ۴۰۰جلد تکثیر و در بین مساجد شهر و روستاهای منطقه توزیع شده و مسابقه ای نیز از متون آن طراحی شده است.

حجت الاسلام علیپور با بیان اینکه قرعه کشی این مسابقه همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار خواهد شد، ادامه داد: به نفرات اول تا پانزدهم این مسابقه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.