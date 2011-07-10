13 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد گیلان ایجاد می شود

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس ابلاغ بودجه سال جاری 660 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکی و صندوق اشتغال نیازمندان برای اجرای طرح های خود اشتغالی اختصاص یافته است که این میزان نسبت به پارسال که 78 میلیاردریال بوده و حدود 10 برابر افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: با استفاده از این اعتبارات امسال باید 13 هزارو 125 فرصت شغلی جدید برای مددجویان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان موردی ایجاد شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه امسال تسهیلات اشتغال در سه بخش کارنگیزی، توان افزایی و خودکفایی به مددجویان پرداخت می شود، گفت: در بخش کارانگیزی برای مددجویان بالای 65 سال که توان اجرای طرح های خود کفایی را ندارند تا سقف دو میلیون تومان تسهیلات برای مشاغل کوچک خانگی پرداخت می شود.

وی افزود: در بخش توان افزایی نیز مددجویانی که قادر بکار بوده ولی برای خودکفایی نیاز به حمایت بیشتر دارند، پنج میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.

علیمحمدی گفت: تسهیلات خودکفایی 20 میلیون تومانی نیز به مددجویانی پرداخت می شود که از توان بالایی برای اجرای طرح های اشتغال پایدار برخوردارند.

وی یادآورشد: افرادی که در بخش توان افزایی بتوانند طرح های موفقی را اجرا کنند از تسهیلات خودکفایی نیز بهره مند می شوند.