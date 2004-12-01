من عاشق كارم بودم / فدراسيون جودو نياز به بازنگري دارد

دبيركل سابق كميته المپيك كه نزديك به 25 سال است در كنار ورزش است و تجربه سالها مديريت موفق را دركارنامه اش دارد پس از كنار رفتن از كميته ملي المپيك با عزم و اراده اي راسخ ترشكوفايي ورزش جزيره خوش آب و هواي كيش را نشانه گرفته و قصد دارد ورزش اين جزيره را نيز متحول كند.

بهرام افشارزاده از معدود مديراني است كه پس از كناررفتن از مجموعه تحت مديريتش و روي كارآمدن مديران جديد هيچگاه در مورد اتفاقات و مسائل پشت پرده انتخابات سخني نگفت و حتي اعلام آمادگي كرد تا تجربيات چندين ساله اش را در اختيار مديران جديد قرار دهد. بهرام افشارزاده درگفتگوي اختصاصي با خبرگزاري " مهر" شركت كرد ومسائلي را مطرح كرد كه مي خوانيد:

* اگر بگويم بي احساسم، عاشق نبودم

اولين سوال از دبيركل سابق كميته ملي المپيك اين است : از اينكه پس از نزديك به 25 سال از ورزش دور شده ايد چه احساسي داريد ؟ افشارزاده مي گويد: « برايم سخت است. من 25 سال با ورزش اجين شده بودم . عاشق كارم بودم و با تمام وجودم تلاش مي كردم. اگربگويم نسبت به اين قضيه بي احساسم نشان مي دهد كه عاشق كارم نبوده ام. اما آدم نبايد اينقدربي احساس باشد. من كار در كميته ملي المپيك را بسيار دوست داشتم و به همين خاطر تمام وقتم را براي پيشرفت و اعتلاي ورزش صرف مي كردم. من علاقمندم كه كميته ملي الپيمك در رده هاي ملي پيشرفت كند و دراين راستا هر طور كه بخواهند حاضرم كمك كنم.»

* آرزوي موفقيت براي مديريت مورد علاقه

« مي دانم كاركردن در سازماني مثل كميته ملي المپيك بسيار سخت و دشوار است. به همين خاطر آرزو مي كنم كه كادر مديريت جديد با آگاهي و توانايي كه دارد بتواند خواسته هاي مورد انتظار را برآورده كند. اميدوارم مديريتي كه علاقمند بودند در كميته ملي المپيك حاكم شود، بتواند با گذرزمان و برنامه ريزي دقيق به رشد و اعتلاي ورزش كمك كند.»

* هنوزعضو شوراي انتخاب كننده ميزبان المپيك هستم

« من هنوز هم جزپنج نفرهماهنگ كننده شواري المپيك آسيا هستم و در حال حاضر مشغول تنظيم گزارشي از چگونگي انتخاب ميزبان المپيك 2012 هستيم. ضمن اينكه براي حضور درجلسات اين شورا و بازديد ازكشورهاي خواستار ميزباني المپيك آينده نيزدعوت شده ام كه بزودي عازم اين كشورها خواهم شد. از 19 تا 24 آذرماه نيز درجلسه هماهنگي برگزاري بازيهاي آسيايي 2006 قطرشركت خواهم كرد.»

* ارتباطم كاملا قطع شده

سوال بعد از بهرام افشارزاده اين است كه آيا از برنامه هاي آينده كميته ملي المپيك براي بازيهاي 2006 خبرداريد ؟ و او مي گويد: « بعد از انتخابات دوم آبان ارتباطم به طور كامل با كميته ملي الميپك قطع شده اما شنيده ام كه آقاي كفاشيان برنامه هاي خوبي پيش بيني كرده اند. البته ما براي حضور در بازيهاي همبستگي كشورهاي مسلمان در عربستان ، بازيهاي غرب آسيا و همچني بازيهاي آسيايي دوحه قطر برنامه ريزيهايي كرده بوديم كه در حال حاضر با تشكيل جلسات منظم درتلاش هستند تا با آوردن مربيان جديد هرچه سريعتر وضعيت را مشخص كنند.»

* حضورمربيان خارجي براي همه رشته ها الزاميست

« به نظرمن تمام رشته هاي ورزشي به مربي خارجي نياز دارند. اصولا مربيان خارجي با علم روز آشنا هستند و تحصيلات ويژه اي در رشته تخصصي شان دارند. ما مربياني آورديم كه در رشته هايي مثل واليبال ، دووميداني، بسكتبال و پينگ پنگ موفق بوده اند. البته در بعضي رشته هاي ورزشي هم قصد داشتيم مربياني را به خدمت بگيريم كه هزينه بالايي در برداشتند و اين امرعملا مقدورنبود.»

* ايوانف بازهم مي تواند وزنه برداري را احيا كند

اما چرا يوردان گئورگي ايوانف پس از حضوري موفق در وزنه برداري ايران از تيم ملي جدا شد و حالا بازگشته است : « ايوانف آن زمان مشكلات خانوادگي را مطرح كرد. خيلي با او صحبت كرديم و حاضر بوديم هر طور كه مي خواهد كمكش كنيم اما او روحيه و توان لازم براي همكاري را نداشت و رفت. در المپيك آتن با ايشان صحبت كردم و او هم قول همكاري داد. حالا هم بسيار اميدوارم كه با گذشت چهار سال از جدايي اش بازهم بتواند ادامه كارموفقيت آميز سيدني را داشته باشد. او خيلي به ايران علاقمند است و با خلق و خوي ورزشكاران ما به خوبي آشناست. »

« با اين حال مي دانم كه ايوانف تنها براي پيشرفت وزنه برداري ما كافي نيست . ما براي تيم هاي نوجوانان و جوانان هم مربي خارجي مي خواهيم كه بتوانند مكمل ايوانف باشند. بايد قبول كرد كه ايوانف همان مربي پر انرژي و جوان هشت سال پيش نيست و حالا شرايطش فرق كرده است. ما بايد با گماردن چند مربي تحصيلكرده و بادانش ايوانف را در امر شناسايي استعداها و پرورش آنها كمك كنيم.»

« با توجه به اينكه او با فرهنگ ورزشكاران ما آشنايي كامل دارد مطمئنم كه با اعتماد به نفس بيشتري كار مي كند و در رقابتهاي المپيك 2008 چين دوباره وزنه برداري ايران را احيا خواهد كرد و به اوج خواهد رساند. البته فراموش نكنيد كه در اين بين مربيان ايراني هم زحمات بسيارزيادي متحمل شدند كه بايد از آنها هم تشكر كرد.»

* فوتبال از همين امروز بايد شروع كند

سوال ديگر ازدبيركل سابق كميته ملي المپيك اين است كه با توجه به حساسيت و اعتقاد شما به مربيان خارجي چرا براي تيم ملي فوتبال اميد از مربي خارجي استفاده نكرديد؟ افشارزاده به اين سوال پاسخ مي دهد: « مشكلات تيم ملي اميد خيلي زياد بود. يكي اينكه فدراسيون فوتبال كار آماده سازي اين تيم را خيلي دير شروع كرد. دليلش هم درگيري با برگزاري مسابقات ليگ برتر و آماده كردن تيم ملي بزرگسالان براي مسابقات جام ملتهاي آسيا بود. نظر كميته ملي المپيك اين بود كه تيم ملي بزرگسالان را از تيم اميد جدا كنيم اما نمي شد. فدراسيون معتقد بود كه اين دو تيم بايد در كنار هم باشند چرا كه خيلي از بازيكنان اميد عضو ثابت تيم ملي بزرگسالان بودند. با اين حال هر چه بود تمام شد. از همين امروز بايد براي المپيك بعدي شروع كرد. بايد بنشينيم و برنامه ريزي كنيم كه با كدام مربي و كادر فني بايد كارمان را شروع كني و چه بازي هايي داشته باشيم. فوتبال با رشته هايي مثل وزنه برداري فرق مي كند و يك رشته درگيروپرحاشيه است. بايد امكانات را در اختيار فدراسيون فوتبال قرار بدهند و كمك كنند تا اين فدراسيون با جمع آوري همه استعدادها از سراسر كشور تيم آيده الي را براي حضور در المپيك بعدي آماده كند.»

« اما در مورد انتحاب نكردن مربي خارجي بايد بگويم كه درآن زمان ما با مربي خارجي خاصي صحبت نكرده بوديم. دكتر دادكان علاقمند بود كه تيم اميد رشد كند. اما آن زمان آقاي مايلي كهن درگير حضور درسايپا بود و زمان براي انتخاب مربي خارجي هم بسياركم بود. به همين خاطر نتوانستيم به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيم. شايد اگر روند آماده سازي تيم ملي اميد زودتر شروع مي شد حالا نتايج بهتري كسب كرده بوديم.»

* همين حالا عقب تراز كشورهاي ديگرهستيم

« حتي اگر كار آماده سازي تيم ملي اميد را از همين امروزهم شروع كنيم با اين حال ازكشورهاي رقيب عقب تر هستيم. آنها خيلي وقت است كارشان را براي حضوردرمسابقات المپيك آينده آغازكرده اند وتيمهايشان را تشكيل داده اند. البته آنها تيمهاي جواني را انتخاب كرده اند كه درچند سال آينده به شرايط المپيك برسند. چيزي كه مهم است اينكه چهار سال زمان بسيار مناسبي است براي برنامه ريزي و آماده كردن تيم. براي ما كه مي خواهيم در المپيك بعدي موفق باشيم المپيك از همين حالا شروع شده است اما ما هنوزدركش وقوس برخي مسائل هستيم. به نظرمن شركت كردن درمسابقات مختلف براي يك تيم بهترين تمرين است و تصور مي كنم مسابقه بهتر از هر تمريني ورزشكار را مي سازد.»

* نتايج المپيك آتن مي توانست بهتر از اين باشد

بهرام افشارزاده در جواب اين سوال كه آيا كاروان ورزشي ايران در المپيك آتن موفق عمل كرد يا نه مي گويد : « با توجه به بودجه اي كه فدراسيون ها در اختيار داشتند و برنامه ريزي كه انجام داده بودند نتايج راضي كننده اي بود اما اگر برخي فدراسيون ها مشكلات حاشيه اي نداشتند مي توانستيم نتايج بهتري كسب كنيم. مثلا دركشتي ، ما ورزشكاران خوبي داشتيم اما مسائل حاشيه اي و مشكلاتي كه وجود داشت اجازه نداد به آن چيزي كه مي خواهيم دست پيدا كنيم. مطمئن باشيد اگر اين مشكلات برسر راه كشتي نبود ما دوبرابر اين نتايج را مي گرفتيم.در وزنه برداري با مشكل مصدوميت وزنه برداراني مواجه شديم كه روي آنها سرمايه گذاري كرده بوديم. به نظر من اين 39 نفري كه در مسابقات المپيك آتن شركت كردند عملكرد قابل قبولي داشتند. ما از رشته هايي مثل دووميداني ، تيراندازي بانوان ، شنا و بوكس انتظار زيادي نداشتيم . همين كه آنها توانسته بودند جواز حضور در مسابقات المپيك را كسب كنند براي ما كافيست. با توجه به برنامه ريزي كه شده بود ما درتكواندو نتايج خوبي كسب كرديم . دركشتي هرچند مدالي كسب نكرديم اما عملكرد مثبتي داشتيم. درجودو با توجه به مشكلي كه براي ميراسماعيلي پيش آمد ورزشكاران از نظر روحي دچار مشكل شده بودند. با اين حال احساس مي كنم فدراسيون جودو نياز به بازنگري دارد و بايد از مربيان خارجي و ترجيحا مربيان ژاپني استفاده كند.»

* برخورد ما با قهرمانان برعكس است

سوال بعدي از دبيركل سابق كميته ملي المپيك اين است كه آيا ورزش ايران پول لازم براي رسيدن به موفقيت را دارد؟:« متاسفانه اين بحث تا به حال در ورزش ما جدي گرفته نشده است. اگرورزش ما خواهان پيشرفت است بايد پول لازم را براي ساخت ورزشگاهها ودراختيار قراردادن امكانات داشته باشد. اما متاسفانه ما به ورزشكارانمان نمي رسيم تا قهرمان شوند. بعد از قهرماني به او پول مي دهيم و هزاران جايزه ديگرهم به او اهدا مي كنيم. درحاليكه اين كاردركشورهاي پيشرفته برعكس است. بعضي از امكانات و ابزارهاي ورزشي ما خارج ازاستاندارد جهاني است. مثلا سالني كه در اختيار ايوانف قرار داده ايم اصلا مناسب نيست و اين مربي هيچكاري نمي تواند در اين سالن انجام دهد. ما درشنا وشيرجه هم ازوسايل ابتدايي به دور هستيم و در فقر بسر مي بريم. براي تيراندازي به هيچ وجه وسايل استاندارد آموزشي نداريم. متاسفانه اين مشكل در همه جاي ورزش ما وجود دارد و تا زماني هم كه هزينه نباشد هيچكس نمي تواند كاري انجام دهد.»

* دفترمركزي ورزش كيش را افتتاح مي كنيم

اما بهرام افشارزاده پس ازكناررفتن از كميته ملي المپيك حالا تمام توانش را به ورزش جزيره كيش معطوف كرده تا حاصل زحمات چند ساله اش را دروكند. او در اين مورد توضيح مي دهد: « از هفت سال پيش كار ورزش در كيش را آغازكرديم وسعي كرديم فضايي را بوجود بياوريم كه فقط از نظراقتصادي مطرح نباشد و دركنار بحث اقتصادي بحث ورزشي و فرهنگي هم مطرح باشد. با توجه به اينكه كيش مركز تفريحي ندارد مردم اين جزيره علاقه بسيار زيادي به ورزش دارند. ضمن اينكه به خاطر جوان بودن اكثر جمعيت جزيره كيش ما رابطه بسيار خوبي با آموزش و پرورش داريم و شاهد موفقيت تيمهاي دانش آموزي ما دراكثررشته هاي ورزشي هستيم كه اين خود نويد روزهاي خوب آينده را مي دهد.

براي توسعه بيشترورزش دركيش قصد داريم دفترمركزي خاصي را براي ورزش افتتاح كنيم كه كليه برنامه هاي ورزشي جزيره در اين دفتر صورت بگيرد.»

* برنامه هاي ورزشي كيش تا پايان سال 1383

« براي ورزش كيش برنامه و مسابقات ويژه اي داريم كه از اول فروردين تا پايان سال 1383 بايد برگزار و افتتاح شود. احداث دفتر مركزي - احداث يك باب سالن مركزي چند منظوره تمريني - احداث يك باب پيست اسكيت بين المللي - احداث سالن اختصاصي فوتسال - احداث شش باب زمين تنيس - احداث چهارباب زمين واليبال و بسكتبال - احداث يك زمين هندبال رو باز- احداث رختكن و سرويس بهداشتي و سكوي تماشاچيان و فنس كشي زمين شماره دو فوتبال - تكميل پيست دووميداني ( پيست تارتان) - مفروش نمودن اطراف زمين فوتبال از پيست تارتان - ايجاد فضاي سبز درمحوطه اختصاصي دهكده المپيك كيش- برگزاري مسابقات بين المللي شطرنج - برگزاري مسابقات بين المللي تنيس روي ميز - برگزاري مسابقات بين المللي جانبازان و معلولان - برگزاري مسابقات بين المللي اسكواش - برگزاري مسابقات چند جانبه فوتبال - برگزاري مسابقات ژيمناستيك بين المللي - برگزاري مسابقات بين المللي و آسيايي واليبال ساحلي از 13 تا 16 اسفند - برگزاري مسابقات بين المللي واليبال ساحلي 8 تا 11 اسفند از جمله برنامه هاي ورزشي و عمراني جزيره كيش درسال 83 است كه تا پايان اين سوال به اجرادرخواهد آمد.»

* تشكراز رسانه هاي گروهي

« با توجه به اينكه مردم كيش استقبال قابل توجهي ازورزش كرده اند جا دارد ازحمايتهاي دكترقاسمي مديرعامل منطقه آزاد كيش تشكر ويژه كنم كه همه امكانات را دراختيار ما قرار داده اند. ضمن اينكه از رسانه هاي گروهي، تلويزيون وروزنامه و خبرگزاريهاي ورزشي كمال تشكر را دارم كه دراين مدت ورزش كيش را حمايت كرده اند. ما تا پايان امسال 12 فعاليت بين المللي داريم كه اميدوارم بتوانيم اين ديدارها را هم با موفقيت برگزاركنيم.

* ميزبان تيم هاي شركت كننده در بازيهاي آسيايي دوحه خواهيم بود

ازخيلي كشورهايي كه در بازيهاي آسيايي 2006 قطر شركت مي كنند دعوت كرده ايم كه اردوي آمادگي شان را درجزيره كيش برگزاركنند كه تا به حال بسياري از آنها جواب مثبتشان را اعلام كرده اند. اميدوارم كه بتوانيم تمام امكانات و تاسيسات لازم را براي ميزباني شايسته از اين تيم ها فراهم كنيم.