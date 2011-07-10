دامداری غیرصنعتی خسارت جبران ناپذیری به جنگلها وارد می کند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دامدارانی که به صورت غیرصنعتی و متحرک در داخل جنگل دامداری می کنند و نژاد دامهای آنها به هیچ وجه اصلاح شده نیست، نمی توانند درآمد متناسب با تلاش های زیادی که انجام می دهند، کسب کنند.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان با داشتن 565 هزار هکتار جنگل با موقعیت جغرافیایی مناسب و میزان بارندگی حدود یک هزار و 200 میلیمتر از اکوسیستمهای منحصر به فرد جهانی است که می تواند علاوه بر توجیه اقتصادی از نظر تولید چوب و فرآورده های چوبی به لحاظ صنعت توریسم نیز بسیار جاذب بوده و جنگلهای بارانی و پهن برگ آن در جلوگیری از صدمات لایه ازون و حذف گازهای گلخانه ای بسیار مؤثر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: بزرگ شدن شهرها که دراثر رشد جمعیت و جلب افراد از نقاط مختلف کشور برای استفاده از اراضی جلگه ای و کوهپایه ای استانهای شمالی برای گردشگری است، باعث شده بسیاری از جنگلهای شمال تخریب و امروزه در مناطق جلگه ای چندان جنگلی دیده نشود.

وی ادامه داد: وظیفه تمامی طبیعت دوستان و مجریان بخش منابع طبیعی به این است که برای حفاظت و حراست از جنگلها به نحو احسن بکوشند تا عواملی که باعث نابودی انفال الهی می شود، از بین برود.