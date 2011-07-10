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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۳

تحولات مصر/

بیانیه هفت ماده ای تحصن کنندگان/ انقلابیون در میدان التحریر می مانند

بیانیه هفت ماده ای تحصن کنندگان/ انقلابیون در میدان التحریر می مانند

تحصن کنندگان در میدان التحریر قاهره در بیانیه ای با اعلام خواسته های خود، تاکید کردند تا تحقق کامل آن در این مکان که انقلاب مصر به پیروزی رسید، باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "جرج اسحاق" فعال سیاسی مصری بیانیه هفت ماده ای تحصن کنندگان میدان التحریر را به شرح زیر قرائت کرد:

1- انحلال دادگاههای نظامی و آزادی فوری همه این زندانیان و محاکمه آنها در دادگاه غیر نظامی؛

2- لغو همه قوانینی که برپایی تحصن و اعتصابات مسالمت آمیز را ممنوع کرده است و نیز قانون جدید احزاب و مجلس خلق که با اهداف انقلاب در تضاد است.

3- محاکمه علنی همه مفسدان و قاتلان شهدای انقلاب و تشکیل دایره ویژه قضایی در این زمینه؛

4- وزیر کشور باید فردی غیرنظامی باشد، ساختار کابینه باید تغییر کند و همه افسرانی که در شکنجه و اقدامات علیه انقلابیون دخالت داشته اند باید محاکمه شوند.

5- اتحادیه کارگری مصر باید منحل شود.

6- بودجه جدیدی برای کشور تنظیم شود و حقوق مطابق نرخ قیمتها قرار داده شود.

7- پاکسازی فوری کابینه و نهادهای دولتی و رسانه ها و بانکها و ممانعت از حضور رهبران حزب حاکم سابق در روند سیاسی.؛

جرج اسحاق پس از قرائت این بیانیه هفت ماده ای گفت : تحصن کنندگان میدان التحریر را تا زمان تحقق خواسته های خود ترک نخواهند کرد.

وی افزود: کسانی که بر موج انقلاب سوار شده و ما را اقلیت می دانند باید بدانند که سیاست گاو مقدس به پایان رسیده است.

کد مطلب 1356271

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