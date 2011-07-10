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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌ استانها برای شرکت در هیئت حل اختلاف

تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌ استانها برای شرکت در هیئت حل اختلاف

رئیس قوه قضائیه به روسای کل دادگستری‌ استانها برای شرکت در هیئت حل اختلاف موضوع ماده 28 آیین نامه معاملات شهرداریها تفویض اختیار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختیار انتخاب یکی از قضات هر استان برای عضویت در هیئت حل اختلاف آیین نامه معاملات شهرداری‌ها را به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض کرد. 

متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:

به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهردار تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مصوب چهارم اردیبهشت ماه 1390 ناظر به اصلاح ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیئت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه فوق انتخاب شود.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری‌ استان ها تفویض اختیار می شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیئت مزبور اقدام کنند.


 

کد مطلب 1356280

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