500 ناشر کشور در نمایشگاه بزرگ کتاب همدان شرکت می کنند

مجید فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل استان همدان برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب، اظهار داشت: بیش از 500 ناشر از سراسر کشور به همراه 18 ناشر از همدان در این نمایشگاه کتابهای خود را در معرض نمایش و فروش قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در سه سالن اصلی نمایشگاه بین المللی همدان برگزار می‌شود، عنوان کرد: این نمایشگاه در قالب 192 غرفه برگزار و کتابها در تمامی موضوعات ارائه می‌شوند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به تخفیف 40 درصدی این نمایشگاه، افزود: بازدیدکنندگان علاوه بر تخفیف 20 درصدی نمایشگاه می‌توانند با خرید بن کتاب 20 درصد دیگر نیز از این تخفیفات بهره مند شوند.

فروتن ادامه داد: بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در بانک صادرات شعبه نمایشگاه بین المللی بنهای کتاب را خریداری کنند.

وی عنوان کرد: دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای فروش بنهای کتاب در نظر گرفته شده که در طول برگزاری نمایشگاه از سوی بانک صادرات ارائه می‌شود.

فروتن با اشاره به اینکه سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی آمادگی کامل برای حمل و نقل بازدید کنندگان را دارند، افزود: در حال حاضر دو دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است.

فروتن با اشاره به اینکه ناشران دانشگاهی و کمک آموزشی نیز در این نمایشگاه حضور گسترده دارند، افزود: دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند با حضور در این نمایشگاه کتب مد نظر خود را خریداری کنند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در خصوص تبلیغات این نمایشگاه ادامه داد: تاکنون 30 عدد پایه بنر و بنر، پنج عدد بیلبورد و 150 عدد تراکت در رفوژ خیابانهای سطح شهر همدان نصب شده است.

وی عنوان کرد: صد و هشتاد و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان همدان از 22 تا 28 تیر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان واقع در میدان عاشورا برگزار می‌شود.