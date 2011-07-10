ثبت نام از تعاونیهای برتر استان همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری گفت: انتخاب و معرفی تعاونیهای برتر کشور با هدف ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه های موفق تعاونی در ششمین جشنواره تعاونی برتر کشور برگزار می شود.

یاری اظهار داشت: هدف از این جشنواره اصلاح آگاهیها و نگرشهای عمومی نسبت به بخش تعاون در کنار بیان فرصتهای موجود است.

وی عنوان کرد: حضور تعاونیهای برتر همدان می تواند زمینه تشویق و ترغیب و جلب افراد و گروههای مستعد و علاقمند را بیش از پیش فراهم کند.

وی اظهار داشت: از تعاونیهای برتر که در سایت www.tb6.ir ثبت نام کنند در شهریور ماه امسال همزمان با هفته تعاون تجلیل می شود.

یاری افزود: تعاونی برتر به تعاونیهایی گفته می شود که ضمن رعایت الزامات قانونی مرتبط و اختصاصی خاص و گرایش، در رشته فعالیت خود نسبت به سایر تعاونیهای هم رشته بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی از وضعیت مطلوب و قابل قبول برخوردار باشند.