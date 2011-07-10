جاسم کرار در تمرین استقلال شرکت کرد/ شریفات مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر یکشنبه تیم فوتبال استقلال در حالی از ساعت 18:30 آغاز شد که به غیر از بازیکنان تستی نفراتی چون مهدی امیرآبادی، آرش برهانی، محسن یوسفی، حنیف عمران‌زاده، اسماعیل شریفات، جاسم کرار، میثم حسینی، کیانوش رحمتی، جواد شیرزاد، علی حمودی، مجتبی محبوب مجاز، توحید غلامی و فریدون رضایی زیر نظر مربیان مراحل آماده سازی را دنبال کردند.

در تمرین امروز فرهاد مجیدی و مجتبی جباری غایب بودند. مجیدی که هنوز دلیل غیبتش در تمرین استقلال مشخص نیست اما جباری با مربیان هماهنگ کرده بود تا امروز در مراحل آماده سازی تیم شرکت نکند.

این تمرین که در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، حدود 50 تماشاگر داشت.

جاسم کرار، مهاجم عراقی تیم فوتبال استقلال عصر امروز برای نخستین بار در تمرین این تیم حضور یافت. این مهاجم عراقی پس از پوشیدن پیراهن استقلال جدا از دیگر بازیکنان 10 دقیقه دور زمین دوید و در ادامه به جمع دیگر آبی پوشان پیوست.

این مهاجم عراقی نزدیک به یک ساعت پا به پای آبی پوشان دوید و پس از آن محل تمرین را ترک کرد و رفت. کرار پیش از ترک محل تمرین تیم استقلال به خبرنگاران گفت: من باید در تمرینات تیم ملی عراق شرکت کنم. تنها برای عقد قرارداد با تیم استقلال از فدراسیون فوتبال عراق اجازه گرفته بودم و قول دادم هرچه زودتر خود را به محل تمرینات تیم کشورم برسانم.

این تمرین با دویدن بازیکنان دور زمین آغاز شد. در ادامه بازیکنان به کار با توپ پرداختند و پس از آن در یک نیمه از زمین فوتبال در فضای محدود بازی کردند.

پرویز برومند همچنان در محل تمرینات استقلال حضور داشت و امروز هم زیر نظر حسین ترابپور به تمرین پرداخت. این دو را امروز یک دروازه بان تستی همراهی می کردند.

مهمترین اتفاق تمرین امروز استقلال مصدومیت اسماعیل شریفات بود. این بازیکن در میانه تمرین امروز استقلال از ناحیه زانوی پای راست دچار مصدومیت شد و در دقایق پایانی تمرین امروز به مداوای زانوی آسیب دیده خود پرداخت.

پیش از آغاز تمرین عصر امروز تیم استقلال در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی، تیم استقلال جنوب که هدایت آن را امید طیری برعهده دارد، تمرین می کرد. در اواخر تمرین تیم استقلال جنوب اکبر میثاقیان، سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان در زمین شماره 3 حضور پیدا کرد و با طیری گفتگو کرد.