احداث سه بیمارستان در قالب مصوبات سفر سوم دولت در لرستان

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین مصوبات سفر سوم هیئت دولت در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این سفر ساخت 40 مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه فوریتهای پزشکی در استان به تصویب رسید.

وی همچنین از احداث سه بیمارستان در استان در قالب این مصوبات خبر داد و بیان داشت: مطابق مصوبات سفر رئیس جمهوری بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد به ظرفیت 100 تخت بستری، بیمارستان اطفال خرم آباد به ظرفیت 100 تخت بستری و بیمارستان کوهدشت به ظرفیت 160 تخت بستری در استان لرستان احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: همچنین احداث یک دانشکده، یک خوابگاه دانشجویی و یک استخر شنا از مصوبات دولت در دور سوم سفرهای استانی در حوزه سلامت در استان است که با اجرایی شدن آنها تحول عظیمی در کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی درمانی استان به وجود خواهد آمد.