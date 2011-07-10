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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۹

شیخ آزادی خبر داد:

احداث سه بیمارستان در قالب مصوبات سفر سوم دولت در لرستان

احداث سه بیمارستان در قالب مصوبات سفر سوم دولت در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از احداث سه بیمارستان در قالب مصوبات سفر سوم هیئت دولت در این استان خبر داد.

اردشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین مصوبات سفر سوم هیئت دولت در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این سفر ساخت 40 مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه فوریتهای پزشکی در استان به تصویب رسید.

وی همچنین از احداث سه بیمارستان در استان در قالب این مصوبات خبر داد و بیان داشت: مطابق مصوبات سفر رئیس جمهوری بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد به ظرفیت 100 تخت بستری، بیمارستان اطفال خرم آباد به ظرفیت 100 تخت بستری و بیمارستان کوهدشت به ظرفیت 160 تخت بستری در استان لرستان احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: همچنین احداث یک دانشکده، یک خوابگاه دانشجویی و یک استخر شنا از مصوبات دولت در دور سوم سفرهای استانی در حوزه سلامت در استان است که با اجرایی شدن آنها تحول عظیمی در کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی درمانی استان به وجود خواهد آمد.

کد مطلب 1356307

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