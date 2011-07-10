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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

حجت الاسلام نواب:

سیره امام خمینی(ره) تعامل با پیروان ادیان بود

سیره امام خمینی(ره) تعامل با پیروان ادیان بود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، سیره و روش امام خمینی(ره) را بهترین راه تعامل با پیروان ادیان دیگر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب بعد از ظهر یکشنبه در دیدار تعدادی از فراگیران بوسنیایی جامعه المصطفی العالمیه، مردم بوسنی و هرزگوین را دوست و برادر ایرانیان خواند و گفت: ایران و مردم ایران، به ویژه در سال‌های جنگ بالکان همواره در کنار کشور و مردم بوسنی بودند و بی‌شک، شما و خانواده‌هایتان از زخم‌خوردگان آن جنگ نابرابر هستید.

وی ادامه داد: صرب‌ها خانه‌ و مسجدهایتان را ویران کردند ولی شما هرگز تعرضی به کلیساهای آنان نداشتید.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در ادامه این دیدار راه همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان با پیروان ادیان دیگر را تکیه بر آموزه‌های قرآنی و پرهیز از جنگ و مجادله با آنان و احترام متقابل دانست و در پاسخ به پرسش یکی از مهمانان مبنی بر وظیفه مسلمانان در برابر پیروان ادیان دیگر، اظهار داشت: ما باید در این زمینه پیرو راه امام خمینی(ره) باشیم، ایشان به جای دست بردن به اسلحه، روشن کردن اذهان مردم را توصیه می‌ کردند.

وی تاکیدکرد: وظیفه ما روشنگری اذهان پیروان ادیان دیگر درباره اسلام است البته کاری سخت و نفس‌گیر است ولی نتیجه خوبی درپی خواهد داشت.

نواب، با اشاره به توهین‌های برخی اروپاییان به پیامبر(ص) در قالب کاریکاتور، بیان داشت: دلیل اصلی این کارها، آشنایی اندک آنان با اسلام و پیامبر اکرم(ص) است و ما پیامبر(ص) را به خوبی به آنان معرفی نکرده‌ایم، از نظر آنان مسیحیت، دین رحمت و مهربانی و اسلام دین شمشیر و خشونت است پس نمی‌توان توقعی جز این از اروپاییان داشت.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی تأکید کرد: باید اسلام را به خوبی به مردم دنیا معرفی کنیم و دیدگاه آنان را درباره این دین الهی تغییر دهیم و البته این کار به زمان زیادی نیاز دارد ولی شدنی است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از مهمانان بوسنیایی مبنی بر تفاوت کار دانشگاه ادیان و مذاهب با شرق‌شناسان اروپایی، بیان کرد: شرق‌شناسان به دنبال شناخت مردم خاورمیانه و در نتیجه، استعمار آنان و تفرقه و حکومت بر ایشان بوده‌اند ولی هدف ما از شناخت آنان، معرفی اسلام است زیرا تا آنان را نشناسیم نمی‌توانیم خود را بشناسانیم.

نواب در ادامه به معرفی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی و اهداف شکل‌گیری پرداخت و با اشاره به دانشکده‌های سه‌گانه و رشته‌های تحصیلی این مرکز علمی گفت: جای دانشجویان بوسنیایی در این دانشگاه خالی است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک دانشجویانی از این کشور داشته باشیم.

کد مطلب 1356309

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