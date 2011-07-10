دورخیز صهیونیستها برای نفوذ به آفریقا/نتانیاهو سودان جنوبی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، دولت "بنیامین نتانیاهو" امروز یکشنبه رسما سودان جنوبی را به عنوان یک کشور جدید به رسمیت شناخت.

وی در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی گفت : من اعلام می کنم که سودان جنوبی را به رسمیت شناخته ایم و امیدواریم که اعلام استقلال این کشور موفقیت آمیز باشد.

نتانیاهو همچنین در مورد همکاری رژیم صهیونیستی با دولت سودان جنوبی در راستای گسترش صلح!، رفاه و پیشرفت منطقه اعلام آمادگی کرد.

در همین حال "الی ییشای" وزیر داخلی این رژیم خواستار آغاز فوری مذاکرات بین جوبا و تل آویو به منظور گسترش همکاریهای دو جانبه و بازگرداندن هزاران مهاجر و کارگر سودانی به کشورشان شد که در سالهای گذشته به سرزمینهای اشغالی رفته اند.

شناسایی سودان جنوبی از سوی رژیم صهیونیستی در حالی اعلام می شود که این رژیم در تلاش است از طرح تشکیلات خودگردان برای اعلام استقلال کشور فلسطین در سازمان ملل و نیز به رسمیت شناخته شدن آن از سوی کشورهای جهان جلوگیری کند.

گفتنی است کشور جدید سودان جنوبی به پایتختی جوبا در پی توطئه های غربی ها و صهیونیستها از روز شنبه 18 تیر ماه رسما به عنوان عضو جدید جامعه جهانی معرفی شد.