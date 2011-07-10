99 کتابخانه عمومی در گیلان فعال است

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از این تعداد 74 کتابخانه رسمی و 25 کتابخانه مشارکتی است، افزود: این کتابخانه ها 73 هزار و 285 عضو دارند.

وی همچنین از به امانت دادن یک میلیون و400 هزار جلد کتاب در سال گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: در کتابخانه های استان 66 هزار و 400 جلد کتاب موجود است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت: پارسال یک میلیون و 550 هزار نفر به کتابخانه استان مراجعه کردند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی کتابخانه های گیلان به سیستم مدیریت کتابداری و نمایه نشریات مجهز هستند و همینطور یک میلیون و 200 هزار مقاله دربخشهای مختلف هر کتابخانه وجود دارد.

احمدی پور در ادامه از تشکیل 50 انجمن کتابخانه در استان خبرداد و افزود: در این انجمنها 250 نفر عضو حقیقی و 134 نفر عضو حقوقی هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان یادآورشد: در حال حاضر 35 کتابخانه در استان به اینترنت مجهز است و پارسال 25 هزار نفر از این امکان استفاده کردند.