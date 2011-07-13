اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکواش باز یزدی در نخستین روز از مسابقات لبنان از حریف انگلیسی خود شکست خورد.

در روز نخست مسابقات بین المللی اسکواش در لبنان محمد حسین جعفری در بازی خود برابر الکس پرستون از انگلیس در یک بازی حساس نتیجه را سه بر دو با بد شانسی واگذار کرد.

این بازی در دو گیم ابتدایی 11 بر 8 به سود جعفری به پایان رسید ولی در گیم های بعدی جعفری در عین ناباوری بازی را به حریف انگلیسی واگذار کرد و در مجموع سه به دو شکست خورد.

نوید ملک ثابت دیگر اسکواش باز یزدی ملی پوش کشورمان به مصاف هم تیمی خود سید علیرضا سنایی رفت و نتیجه را سه بر یک واگذار کرد.

این مسابقات برای بهبود جایگاه اسکواش بازان در رتبه بندی جهانی برگزار می شود و از ایران سید علیرضا سنایی، محمد حسین جعفری، نوید ملک ثابت و محمدرضا صادق پور در این رقابتها شرکت کرده اند.

دعوت از داوران یزد برای قضاوت لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال دو داور یزد برای قضاوت لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور دعوت شدند.

محمد شریفی و علی اکبر زارعی مقدم برای قضاوت مسابقه بین تیمهای استقلال مبارکه و عمران سازان اصفهان دعوت شدند.

این مسابقه در چهارچوب هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در ورزشگاه مبارکه اصفهان برگزار شد.

برگزاری مسابقات کاراته بانوان قهرمانی استان

مسابقات کاراته بانوان قهرمانی استان در دو بخش کاتا و کومیته در یزد برگزار شد.

مسابقات کاتا و کومیته قهرمانی بانوان استان سبک شیتوریو کاراته دو ایران در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور 45 نفر درسالن کاراته مجموعه ورزشی ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد.

در رشته کاتا و در رده سنی نونهالان آسیه زارع، نوجوانان یاسمن فلاحتی، جوانان فائزه اسلامی به عناوین نخست دست یافتند.

در رشته کومیته و رده سنی جوانان یاسمین فلاحتی در وزن منفی 32 کیلوگرم و یاسمین حکیمیان در وزن منفی 35 کیلوگرم به مقام نخست دست یافتند.

در رده سنی نوجوانان ملیکا امیربیگی بر سکوی نخست ایستاد و در رده سنی بزرگسالان هم مهسا عطاران در منفی 50 کیلوگرم و شیوا بحری زاده در منفی 68 کیلوگرم به عناوین برتر دست یافتند.

کسب عنوان دوازدهم بانوی یزدی در مسابقات تنیس روی میز دسته یک بانوان کشور

الهام زمانیان عنوان دوازدهم مسابقات تنیس روی میز دسته یک بانوان کشور را کسب کرد.

در مسابقات آزاد این رقابتها الهام زمانیان و آناهیتا ایزدیان از یزد حضور داشتند که الهام زمانیان موفق شد به مسابقات دسته یک صعود کند و عنوان دوازدهم این مسابقات را بدست آورد.

مسابقات تنیس روی میز آزاد و دسته یک بانوان کشور با حضور 49 بازیکن در تبریز برگزار شد.