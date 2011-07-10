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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

دو پروژه خط انتقال برق در جنوب کرمان به بهره برداری رسید

دو پروژه خط انتقال برق در جنوب کرمان به بهره برداری رسید

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل برق منطقه ای کرمان از افتتاح دو پروژه انتقال برق به جنوب کرمان و رفع مشکل افت ولتاژ در این منطقه خبر داد.

محمد نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به افت ولتاژ در جنوب استان کرمان برنامه ریزی برای رفع این مشکل صورت گرفته است و در همین راستا نیز دو طرح بزرگ انتقال برق در جنوب کرمان افتتاح شد.

وی ادامه داد: خط انتقال 400 کیلو ولت کهنوج به هرمزگان و خط انتقال 230 کیلو ولت کهنوج به منوجان از جمله این طرح های است.

نصرالهی اضافه کرد: با این دو پروژه بخشی از مشکلات در جنوب کرمان و همچنین قسمتهایی از استان هرمزگان برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: حل مشکل افت ولتاژ طی سال آینده و با افتتاح پست 400 ولت کیلوولت کهنوج انجام می شود.

وی افزود: نیروگاه هزار مگاواتی کهنوج نیز در دستور کار قرار دارد و در صورت اختصاص بودجه انجام می شود.
 

کد مطلب 1356341

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