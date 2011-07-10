پرداخت 30 میلیون ریال تسهیلات برای هر شغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی عصر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال استان تهران افزود: مشاغل خانگی در سازمانهای بازرگانی، فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تقسیم بندی شده و بانکهای عامل پرداخت تسهیلات آنها نیز مشخص شده اند.

وی با بیان اینکه تعهدات تمامی دستگاه های اجرایی استان برای ایجاد مشاغل جدید در سال جدید تدوین شده، گفت: به زودی کتاب برنامه های اجرایی دستگاه های استان برای تحقق 363 هزار فرصت جدید شغلی در استان منتشر می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران با تأکید بر استفاده از بخش خصوصی برای تحقق کامل تعهدات اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید تصریح کرد: شورای اشتغال استان با دعوت از کارآفرینان و بخشهای خصوصی، طرحهای اشتغالزای آنان را مورد بررسی قرار داده و زمینه اجرای این طرح ها را در سطح استان فراهم می کند.

ترکی افزود: در صورت موافقت آموزش و پرورش، طرح هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان که طی آن استعدادیابی از دانش آموزان برای ورود به مشاغل آینده شناسایی و اجرا می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران با اشاره به اینکه زمینه ها و استعدادهای دانش آموزان در مورد مشاغل آینده برای خود آنان در این طرح مشخص می شود، افزود: این طرح از سوی شورای اشتغال استان به آموزش و پرورش ارائه شده و در صورت موافقت، از مهرماه سال جاری در سطح مدارس و در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر و شهرستانهای استان تهران اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طرح ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی استان در خصوص میزان اجرای تعهدات اشتغال نیز انجام می شود.