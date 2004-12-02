ارتقاي سطح فيلم هاي پليسي در آينده، بستگي به داوري در جشنواره فيلم پليس دارد

به گزارش خبرنگار مهر دكتر محمدرضا صباغ عضو هيات داوري اولين جشنواره فيلم پليس گفت: نتايج اين جشنواره براي بسياري به لحاظ نوع داوري مهم است و ما به عنوان داور در اين جشنواره بايد بر نوع انتخابمان دقت داشته باشيم.

وي افزود: داوري نبايد در انتخاب فيلم هاي منتخب سطحي نگري يا نگاهي احساسي داشته باشند.

وي ادامه داد: داوري و يا انتخاب فيلم هايي كه آيين نامه فرماندهي نيروي انتظامي را رعايت نكرده و اين اصول در آنها حضور كمرنگ داشته باشد، در توليد فيلم و سريالهايي با محوريت پليس و نيروي انتظامي تبعات منفي بجا مي گذارد.

عضو هيات داوران جشنواره عكس، فيلمنامه و فيلم جشنواره رضوي گفت: درهمين حال نگاه مثبت داشتن به فيلم هايي كه سعي در معرفي جايگاه و نقش پليس در جامعه داشته باشد، حتي در صورت نداشتن تكنيكهاي قوي، نيز مي تواند موجب تشويق هنرمندان به ساخت فيلم هايي در اين زمينه شوند.

وي اضافه كرد: انتخابات فيلم اكشن و پرحادثه همانند فيلم هاي وارداتي به كشور كه درآن فردي با ايفاي نقش قهرمان، سعي در نجات مردم دارد، خدشه به چهره و جايگاه پليس است.

وي خاطر نشان كرد: يكي از شروط انتخاب فيلم برتر توسط داوران، ارائه چهره اي از پليس به عنوان خادم قانون، حافظ امنيت و در تعادل با مردم در فيلم هاي به نمايش گذاشته است.