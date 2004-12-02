۱۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۰:۲۹

ارتقاي سطح فيلم هاي پليسي در آينده، بستگي به داوري در جشنواره فيلم پليس دارد

ارتقاي سطح فيلمهاي توليد شده با موضوع پليس در آينده تا حدود زيادي بستگي به نوع داوري در جشنواره فيلم پليس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر دكتر محمدرضا صباغ عضو هيات داوري اولين جشنواره فيلم پليس گفت: نتايج اين جشنواره براي بسياري به لحاظ نوع داوري مهم است و ما به عنوان داور در اين جشنواره بايد بر نوع انتخابمان دقت داشته باشيم.

وي افزود: داوري نبايد در انتخاب فيلم هاي منتخب سطحي نگري يا نگاهي احساسي داشته باشند.

وي ادامه داد: داوري و يا انتخاب فيلم هايي كه آيين نامه فرماندهي نيروي انتظامي را رعايت نكرده و اين اصول در آنها حضور كمرنگ داشته باشد، در توليد فيلم و سريالهايي با محوريت پليس و نيروي انتظامي تبعات منفي بجا مي گذارد.

عضو هيات داوران جشنواره عكس، فيلمنامه و فيلم جشنواره رضوي گفت: درهمين حال نگاه مثبت داشتن به فيلم هايي كه سعي در معرفي جايگاه و نقش پليس در جامعه داشته باشد، حتي در صورت نداشتن تكنيكهاي قوي، نيز مي تواند موجب تشويق هنرمندان به ساخت فيلم هايي در اين زمينه شوند.

وي اضافه كرد: انتخابات فيلم اكشن و پرحادثه همانند فيلم هاي وارداتي به كشور كه درآن فردي با ايفاي نقش قهرمان، سعي در نجات مردم دارد، خدشه به چهره و جايگاه پليس است.

وي خاطر نشان كرد: يكي از شروط انتخاب فيلم برتر توسط داوران، ارائه چهره اي از پليس به عنوان خادم قانون، حافظ امنيت و در تعادل با مردم در فيلم هاي به نمايش گذاشته است.

 

