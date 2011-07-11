به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته مسجد جامع زاهدان اظهار داشت: خون افراد مظلوم و بی ‌دفاع ریشه انقلاب اسلامی را در جهان مستحکم تر خواهد کرد .

وی گفت: با انجام این عملیات تروریستی پرده از جنایات مشترک آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی برداشته شد .

وی افزود: امت اسلامی اعم از شیعه و سنی از دیرباز در کنار یکدیگر زندگی دوستانه و مسالمت آمیزی داشته ‌اند و انجام این گونه اعمال تروریستی هیچ خللی در اتحاد و همبستگی آنان بوجود نمی ‌آورد .

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مردم فهیم زاهدان با بصریت و هوشیاری کامل برای معرفی و شناسایی عوامل شرارت و تروریستی در منطقه با نیروهای امنیتی و انتظامی همکاری خواهند کرد .

وی با اشاره به حادثه تلخ سال گذشته گفت: در دین مبین اسلام خانه خدا مکانی مقدس و امن الهی است و ریختن خون انسان های مومن و خداجوی نشانه عمق کینه دشمنان و معاندین نظام اسلامی است .

وی افزود: این گونه اقدامات ددمنشانه توسط استکبارهیچگاه نمی ‌تواند اتحاد و همبستگی و صفوف مستحکم ملت مسلمان ایران را متزلزل کند .

آزاد در این دیدار بر رسیدگی به مشکل های خانواده شهدا و جانبازان مسجد جامع زاهدان تاکید کرد .

طی دو انفجار تروریستی در 24 تیر ماه سال گذشته در شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) در مقابل مسجد جامع زاهدان، 29 نفر شهید و بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بیش از 300 نفر زخمی شدند.