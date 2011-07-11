به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته مسجد جامع زاهدان اظهار داشت: خون افراد مظلوم و بی دفاع ریشه انقلاب اسلامی را در جهان مستحکم تر خواهد کرد.
وی گفت: با انجام این عملیات تروریستی پرده از جنایات مشترک آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی برداشته شد.
وی افزود: امت اسلامی اعم از شیعه و سنی از دیرباز در کنار یکدیگر زندگی دوستانه و مسالمت آمیزی داشته اند و انجام این گونه اعمال تروریستی هیچ خللی در اتحاد و همبستگی آنان بوجود نمی آورد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مردم فهیم زاهدان با بصریت و هوشیاری کامل برای معرفی و شناسایی عوامل شرارت و تروریستی در منطقه با نیروهای امنیتی و انتظامی همکاری خواهند کرد.
وی با اشاره به حادثه تلخ سال گذشته گفت: در دین مبین اسلام خانه خدا مکانی مقدس و امن الهی است و ریختن خون انسان های مومن و خداجوی نشانه عمق کینه دشمنان و معاندین نظام اسلامی است.
وی افزود: این گونه اقدامات ددمنشانه توسط استکبارهیچگاه نمی تواند اتحاد و همبستگی و صفوف مستحکم ملت مسلمان ایران را متزلزل کند.
آزاد در این دیدار بر رسیدگی به مشکل های خانواده شهدا و جانبازان مسجد جامع زاهدان تاکید کرد.
طی دو انفجار تروریستی در 24 تیر ماه سال گذشته در شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) در مقابل مسجد جامع زاهدان، 29 نفر شهید و بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بیش از 300 نفر زخمی شدند.
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