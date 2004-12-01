باشگاه ذوب آهن اصفهان ازعلي دايي تقدير مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين برنامه كه بين دونيمه ديداردوتيم ذوب آهن وصبا باتري انجام خواهد شد، ازدايي با اهداء لوح و هديه تقديرخواهد شد. درلوح تقديرباشگاه ذوب آهن خطاب به دايي آمده است:

"علي دايي عزيز

صميمانه همه را درآغوش كشيدي آن زمان كه داشتي ازكوچه هاي شهرت پروازمي كردي. بزرگ وبزرگترشدي، شهرت زمينه تواضع هرچه بيشترت را فراهم كرد ونه غرور كاذبي كه هيچگاه درتونديديم. دروازه هاي اروپا گشوده شد. قاره سبزتعظيم كرد در برابر تلاش ونظم وانضباط مثال زدنيت. فراموشمان نشده آن هنگام كه در ورزشگاه سن سيرو شهر ميلان، آنچنان ايتالياييها خشمگين را به زانو در آوردي يا آن هنگام كه انگليسيهاي مغرورتيم چلسي را آنچنان مبهوت قدرت باورنكردني ات كردي.

ملت ايران وامدار توست، كسب افتخارات متعدد ملي، غرورازدست رفته مردم بزرگوارمان را بارها زنده كرده است. سرخي گلهاي وجودت تمامي دروازه هاي دنيا را رنگين كرده است. به راستي چگونه مي توان يكصد ودوگل سرخ را تقديم غرورجريحه دار شده يك ملت نمود؟ باغباني مي خواهد چيره دست وتونشان دادي كه چيره دست ترين باغبان گلهايي.

دوست عزيز، تماشاگران ومطبوعات گاهي اوقات نامهربانند. همه چيزرا فراموش مي كنند. مي خواهيم بگوييم كه فراموشي شايد صفت نهادينه شده همه ما باشد. پس توهم بزرگوارانه فراموش كن. ببخش و فراموش كن. برخورد پيش آمده درآخربازي با تيم پرسپوليس همه ما را شوكه كرده است. بازهم وسوسه فراموشي گريبانمان را فراگرفته، اما انكار كه نمي شود. بايد كاري كرد اين برخوردها هويت ملي مردم مهربانمان را ضربه مي زند وقهرمانانمان را اندوهگين مي سازد. پس بايد كاري كرد.

باشگاه فرهنگي، ورزشي ذوب آهن اصفهان ضمن عرض تبريك به مناسبت كسب آماردست نيافتني گلزني دربازيهاي ملي، از رخدادهاي حادث شده اخيرابرازتاسف نموده، ازدرگاه ايزد منان بخشش وهدايت همه نابخردان طول عمرشما وخانواده محترمتان را مسئلت مي نمايد."