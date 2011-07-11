آمار درستی از خبرنگاران وجود ندارد/ یارانه نشریات قطع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمد زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان گفت: اگر تعریف درستی از خبرنگار داشته باشیم به راحتی می توانیم دوره های آموزشی برگزار کنیم و معافیت های مالیاتی نیز مشکلی است که از عدم تعریف درست بوجود امده است.

وی افزود: فعالیت مطبوعاتی فقط فعالیت فرهنگی نیست بلکه به دو بخش فعالیت فرهنگی یا روزنامه نگاری و تولید خبر و روزنامه داری یا جذب آگهی، چاپ حقوق و ... تقسیم می شود، این دو موضوع باید با هم جمع شود و در کنار هم باشند تا یک نشریه چاپ شود.

وی ادامه داد: اداره کل ارشاد استان متولی نشریات محلی است و تکلیفی برای رسانه های ملی ندارد.

محمد زاده افزود: خبرنگار باید ضرورت وجودی خود را نشان دهد، وقتی غیر حرفه ای و غیر تخصصی فعالیت کند شغلش را نیز از دست می دهد، باید تخصص وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: مشکل خبرنگاران تخصص است، وقتی ضرورت وجودی خود را تحمیل کردند مسائل اقتصادی نیز حل می شود.

وی اظهار داشت: در بخش بیمه خبرنگاران مشکلی وجود ندارد و پرونده ها به صندوق حمایت فرستاده می شوند. از استان گلستان نیز 55 پرونده ارسال شده است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه گفت: کانونهای آگهی و تبلیغات ظرفیت های خوبی برای ایجاد فضای فرهنگی هستند، اما برنامه ریزی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه جشنواره و نمایشگاه تبلیغات عینا مانند نمایشگاه و جشنواره مطبوعات برگزار می شود گفت: اگر مطبوعات و کانونهای آگهی و تبلیغات دست به دست هم بدهند مشکلات روزنامه داری و روزنامه نگاری حل می شود و روابط عمومی ها نیز باید از این کانونها استفاده کنند.

معاون وزیر ارشاد در ادامه به هدایای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت در استان گلستان حدود 180 نفر هدایای خود را تحویل گرفته اند و از استانهای پیشتاز در این زمینه بودید.

وی با اشاره به مسکن مهر نیز گفت: ایجاد تسهیلات برای مسکن مهر از جمله برنامه است، اما آورده اولیه را باید داشته باشید، مشکلات این موضوع را اطلاع دهید تا با وزیر ارشاد مطرح شود.

محمدزاده ادامه داد: انتقاد اگر از روزنامه ها و نشریات گرفته شود جان نشریه و روزنامه گرفته می شود، اما انتقاد باید سازنده و منصفانه باشد.



یارانه مطبوعات قطع نشده است





وی در ادامه با اشاره به یارانه های نشریات گفت: یارانه قطع شده نداریم اما در تخصیص یارانه، دو معیار کمی و کیفی داریم که روی شاخصهای ان کار می شود،یارانه ها باید به امار واقعی داده شود.

مدیر کل ارشاد استان گلستان نیز گفت: اهالی مطبوعات استان مجموعه ای سخت کوش، پرتلاش و صمیمی هستند که در مقایسه با استانهای دیگر اهتمام لازم در آنها وجود دارد.

غلامرضا منتظری افزود: بعضی از نیازهای این قشر در ماموریت داره کل ارشاد نیست و برخی کاستی های موجود را نیز با همت مسدولین استانی در صدد رفع ان هستیم.