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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۷

مصرف فرآورده های نفتی در زاهدان 18 درصد کاهش یافت

مصرف فرآورده های نفتی در زاهدان 18 درصد کاهش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: طی سه ماه نخست سال جاری میزان مصرف فرآورده‌ های نفتی با 18 درصد کاهش روبرو بوده است.

مرتضی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کاهش 18.3 درصدی مصرف 75 میلیون و 425 هزار لیتر انواع فرآورده ‌های نفتی در منطقه صرفه‌ جویی شده است.

وی گفت: در سه ماه نخست امسال، جمعا 336 میلیون و 779 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح منطقه زاهدان مصرف شده است.

وی افزود: در فصل بهار، مصرف بنزین 108 میلیون و 468 هزار لیتر بود که در مقایسه با فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته، 17 درصد کاهش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید بوده که در مدت یاد شده با مصرف 23 میلیون و 356 هزار لیتر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین در رابطه با میزان مصرف نفت گاز و نفت کوره در این دوره زمانی گفت: مصرف نفت گاز با 132 میلیون و 255 هزار لیتر، 24 درصد کاهش و نفت کوره با 72 میلیون و 700 هزار لیتر، هفت درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1356426

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