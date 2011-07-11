مصرف فرآورده های نفتی در زاهدان 18 درصد کاهش یافت

مرتضی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کاهش 18.3 درصدی مصرف 75 میلیون و 425 هزار لیتر انواع فرآورده ‌های نفتی در منطقه صرفه‌ جویی شده است.

وی گفت: در سه ماه نخست امسال، جمعا 336 میلیون و 779 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح منطقه زاهدان مصرف شده است .

وی افزود: در فصل بهار، مصرف بنزین 108 میلیون و 468 هزار لیتر بود که در مقایسه با فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته، 17 درصد کاهش داشته است .

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید بوده که در مدت یاد شده با مصرف 23 میلیون و 356 هزار لیتر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42 درصد کاهش داشته است.