به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی نظامیان جهان هر چهار سال یکبار به صورت المپیک برگزار میشود و این برای نخستینبار است که تیم والیبال نظامیان ایران در رقابتهای المپیک شرکت میکند.
صابر نریماننژاد، اشکان درخشان (پاسور)، مصطفی حیدری (لیبرو)، محمدرضا سلیمانی، علیرضا جلالی، مسعود عزیزی، آرش کمالوند، نورمحمد صابری (قدرتی زن)، سامان فائزی، آرمین تشکری، مصطفی شریفات و مسعود رمضانی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم والیبال نیروهای مسلح را در اولین حضور در رقابتهای المپیک نظامیان جهان تشکیل میدهند.
پنجمین دوره رقابتهای المپیک نظامیان جهان طی روزهای 26 تیرماه تا 2 مردادماه در ریودوژانیرو برزیل برگزار میشود. تیم والیبال نیروهای مسلح ایران که در دوره پیشین مسابقات نظامیان جهان به عنوان قهرمانی دست یافت به منظور حضور در این رقابتها فردا عازم برزیل میشود. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم اعزامی ایران است. فرشاد سعیدی و داود آهنگری مربیان این تیم هستند.
کانادا، چین، آلمان، هلند و فنلاند حریفان تیم والیبال نیروهای مسلح در مرحله مقدماتی هستند.
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