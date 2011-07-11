به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی نظامیان جهان هر چهار سال یکبار به صورت المپیک برگزار می‎شود و این برای نخستین‎بار است که تیم والیبال نظامیان ایران در رقابت‎های المپیک شرکت می‎کند.

صابر نریمان‌نژاد، اشکان درخشان (پاسور)، مصطفی حیدری (لیبرو)، محمدرضا سلیمانی، علیرضا جلالی، مسعود عزیزی، آرش کمالوند، نورمحمد صابری (قدرتی زن)، سامان فائزی، آرمین تشکری، مصطفی شریفات و مسعود رمضانی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم والیبال نیروهای مسلح را در اولین حضور در رقابت‌های المپیک نظامیان جهان تشکیل می‌دهند.

پنجمین دوره رقابت‎های المپیک نظامیان جهان طی روزهای 26 تیرماه تا 2 مردادماه در ریودوژانیرو برزیل برگزار می‎شود. تیم والیبال نیروهای مسلح ایران که در دوره پیشین مسابقات نظامیان جهان به عنوان قهرمانی دست یافت به منظور حضور در این رقابت‌ها فردا عازم برزیل می‏‎شود. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم اعزامی ایران است. فرشاد سعیدی و داود آهنگری مربیان این تیم هستند.

کانادا، چین، آلمان، هلند و فنلاند حریفان تیم والیبال نیروهای مسلح در مرحله مقدماتی هستند.