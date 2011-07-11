سهم اصناف کردستان در تجارت خاجی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر پیمان اسراری شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالین اصناف کردستان در تنظیم بازار سال 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیان کرد: سهم بازار و اصناف کردستان در حوزه تجارت خارجی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های این استان ضعیف و غیرقابل قبول است.

وی گفت: در حالی که استان کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های صادرات و واردات کالاست ولی متاسفانه میزان حضور و نقش اصناف در این بخش غیرقابل قبول است و سازمان بازرگانی با همکای مجامع و اتحادیه های امور صنفی برنامه ریزی مدونی را در راستای جبران این کمبودها در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان کرد: تجارت خارجی یکی از پتانسیل های است که اصناف در استان کردستان باید با جدیت هرچه تمامتر آن را دنبال کنند زیرا با این اقدام می توان ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید برای اشتغال، افزایش تولید و در نتیجه توسعه و پیشرفت استان کردستان را فراهم کرد.

اسراری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان همکاری و تعامل اصناف با دستگاه های مختلف دولتی افزود: مشارکت اصناف و بازاریان در راستای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های موفق در سطح کشور بود و به همین دلیل می توان از ظرفیت این قشر عظیم در جامعه بیش از گذشته استفاده کرد.

وی به نقش و جایگاه اصناف در زمان های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: اصناف و انقلاب، اصناف و دفاع مقدس، اصناف و سازندگی، اصناف و دهه پیشرفت و عدالت همه کلید واژه های است که می توان با تحلیل آنها نقش این قشر تاثیرگذار را در سطح جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.

در ادامه این مراسم که با حضور استاندار کردستان و معاون سیاسی و امنیتی وی، فرمانده انتظامی کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه روسای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان کردستان برگزار شد از روسای انجمن های صنفی شهرستان های استان و واحدهای صنفی فعال در تنظیم بازار نوروز 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تقدیر و تجلیل شد.