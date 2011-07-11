تعریف درستی درباره هدایای رئیس جمهوری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمد زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران گلستان افزود: در زمینه بیمه، مالیات و هدایای ریاست جمهوری خبرنگاران، چون تعریف درستی نداریم با مشکل نیز مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تایپیست و صفحه آرا و مصحح هم جزو خبرنگاران محسوب می شوند و تا زمانی که این تعریف درست نشود و آمار درست نداشته باشیم مشکل حل نمی شود.

وی گفت: با راه اندازی سایت سمان از اسفند ماه، در حال برنامه ریزی برای حل این مشکل هستیم.



محمدزاده در خصوص تکیه خبرگزاری ها بر سازمان خود افزود: ذات نشریات وخبرگزاری ها باید اینگونه باشد و رسانه ای که در تهران دفتر دارد باید به نمایندگی هایش هم برسد.



وی در خصوص معافیت مالی خبرنگاران گفت: خبرنگاری که درآمدش از بخش خبر باشد از این مالیات معاف است اما مشکل ناشی از عدم تعریف این بخش است و اینکه آیا خبرنگارانی که از دولت حقوق می گیرند نیز از این مالیات معاف هستند یا خیر.



محمدزاده گفت: فضای مطبوعات فضایی است که مشکلات فراوانی دارد و حل این مشکلات در سایه شناخت عمیق و کارشناسی موضوعات وطراحی برنا مه های واقعی ممکن است.



فضای سیاسی به مطبوعات آسیب زد

معاون وزیر ارشاد افزود: در کار مطبوعات باید صف بندی سیاسی و خط بندی را کنار گذاشت، چرا که فضای سیاست به قدر کافی به مطبوعات آسیب رسانده است وسال ها طول می کشد تا این فضا درست شود.



وی گفت: مسئولان ارشاد از انتقادات نگران نشوند و خبرنگاران نیز بدانند هر استانی مرکز نمی شود و باید خود را با شرایط استان وفق دهند.



وی بیان داشت: استقلال مطبوعات تنها فرهنگی نیست و کسانی که هم در کار تحریریه و نویسندگی فعال هستند وهم در بخش چاپخانه و خرید کاغذ و بخش مالی ،بهتر است در این کار وارد شوند.