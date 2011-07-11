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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

محمدزاده:

تعریف درستی درباره هدایای رئیس جمهوری وجود ندارد

تعریف درستی درباره هدایای رئیس جمهوری وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در مورد هدایای ریاست جمهوری تعریف درستی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمد زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران گلستان افزود: در زمینه بیمه، مالیات و هدایای ریاست جمهوری خبرنگاران، چون تعریف درستی نداریم با مشکل نیز مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تایپیست و صفحه آرا و مصحح هم جزو خبرنگاران محسوب می شوند و تا زمانی که این تعریف درست نشود و آمار درست نداشته باشیم مشکل حل نمی شود.

وی گفت: با راه اندازی سایت سمان از اسفند ماه، در حال برنامه ریزی برای حل این مشکل هستیم.

محمدزاده در خصوص تکیه خبرگزاری ها بر سازمان خود افزود: ذات نشریات وخبرگزاری ها باید اینگونه باشد و رسانه ای که در تهران دفتر دارد باید به نمایندگی هایش هم برسد.
 
وی در خصوص معافیت مالی خبرنگاران گفت: خبرنگاری که درآمدش از بخش خبر باشد از این مالیات معاف است اما مشکل ناشی از عدم تعریف این بخش است و اینکه آیا خبرنگارانی که از دولت حقوق می گیرند نیز از این مالیات معاف هستند یا خیر.
 
محمدزاده گفت: فضای مطبوعات فضایی است که مشکلات فراوانی دارد و حل این مشکلات در سایه شناخت عمیق و کارشناسی موضوعات وطراحی برنا مه های واقعی ممکن است.
 
فضای سیاسی به مطبوعات آسیب زد
 
معاون وزیر ارشاد افزود: در کار مطبوعات باید صف بندی سیاسی  و خط بندی را کنار گذاشت، چرا که فضای سیاست به قدر کافی به مطبوعات آسیب رسانده است وسال ها طول می کشد تا این فضا درست شود.
 
وی گفت: مسئولان ارشاد از انتقادات نگران نشوند و خبرنگاران نیز بدانند هر استانی مرکز نمی شود و باید خود را با شرایط استان وفق دهند.

وی بیان داشت: استقلال مطبوعات تنها فرهنگی نیست و کسانی که هم در کار تحریریه و نویسندگی فعال هستند وهم در بخش چاپخانه و خرید کاغذ و بخش مالی ،بهتر است در این کار وارد شوند.
کد مطلب 1356496

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