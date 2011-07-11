برخورد با صادرکنندگان ویزاهای جعلی تحصیل در خارج

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخورد با شرکت های صادر کننده جعلی وزیراهای تحصیلی و کار اظهار داشت: این امر جعل و کلاهبرداری است و حتما با اینگونه افراد و شرکت ها برخورد خواهد شد. پلیس های تخصصی اینگونه آگهی ها را در رسانه ها شناسایی کرده و با آنها برخورد می کنند از مردم هم می خواهم فریب این وعده ها را نخورند چرا که اگر ویزا نیز قانونی باشد آنها در کشور مقصد دچار مشکلات حاد شده و دیگر پلیس نمی تواند برای آنها کاری کند.

وی خرید و فروش فیش حج را قانونی دانست و تاکید کرد: قانون در این خصوص هیچ محدودیتی را تعیین نکرده است و سازمان حج و زیارت به عنوان متولی این سفر معنوی برای اینکه بعضی افراد مسن از این سفر معنوی محروم نشوند تسهیلاتی اینگونه را در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات وزیر کشور در خصوص بهبود وضعیت حجاب در کشور گفت: نسبت به شروع طرح امنیت اخلاقی پیشرفت و بهبود خوبی را شاهد هستیم. اجرای این طرح نیازمند حمایت مسئولان است چرا که حمایت آنها می تواند شرایط را برای اجرای طرح تسهیل کند. خوشبختانه مردم همکاری خوبی در این زمینه داشتند و تنش ها به حداقل رسیده است. ضمن اینکه تنها 5 درصد از افراد دستگیر شده تکراری هستند و 95 درصد پس از اولین دستگیری دیگر با وضع بد حجاب در جامعه ظاهر نشدند.

احمدی مقدم اجرای طرح ساماندهی موتورسواران را خسته کننده عنوان کرد و گفت: تشدید برخورد با موتورسواران متخلف تنش ایجاد می کند. این در حالیست که 50 درصد صاحبان موتورسیکلت های توقیفی برای بازپس گیری موتورشان مراجعه نمی کنند. همچنین در حال حاضر میزان خروج و ورود موتورسیکلت ثابت است و به نظر ما این وسیله نقلیه در حاشیه قرار می گیرد. اما پلیس قانون را اجرا می کند و اگر سخت گیری در این زمینه وجود دارد به این دلیل است که از تلخی های پس از تصادفات جلوگیری کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: خوشبختانه تخلفات موتورسواران کاهش چشم گیری داشته است و آمارهای ارائه شده از کاهش میزان کشته ها امیدوار کننده است.

وی بار دیگر بر لزوم استفاده از تجهیزات الکترونیکی به جای پلیس تاکید کرد و افزود: مردم انتظار دارند همیشه پلیس را ببینند اما باید با فرهنگ سازی و فراهم کردن زیر ساخت ها کاری کنیم که اگر پلیس در جایی دیده نمی شود حضورش حفظ شود و ندیدن پلیس برای مردم ناامنی ایجاد نکند.

احمدی مقدم از آغاز اجرای طرح آزمایشی کنترل هوشمند در تهران خبر داد و تاکید کرد: تهران به عنوان شهری الگوساز همیشه مطرح است و به همین دلیل طرح کنترل هوشمند را در یک منطقه به صورت پایلوت به اجرا در می آوریم تا با رفع نواقص آن را در کشور گسترش دهیم. خوشبختانه مردم آمادگی هر گونه همکاری با پلیس را دارند.