دولت باید مروج اصلی حجاب و عفاف در جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر کریم پیری شامگاه یکشنبه در کمیته حجاب و عفاف استان کردستان گفت: دولت خود باید پیشگام ترویج حجاب در جامعه باشد و باید مدیران و مسئولان دستگاه ها و سازمان های دولتی عنایت و توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.

وی افزود: در راستای سنجش فعالیت های کارگروه های دولت سه برنامه تحت عنوان بررسی اقدامات سال 88، برنامه ریزی برای سال آینده و نظارت و بررسی اقداماتی که در راستای وظایف هشت گانه به کمیته های حجاب و عفاف ادارات و ستادهای استانی ابلاغ شده است باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: پیرو بخشنامه سال 88 باید تمام ادارات به صورت ماهانه کارگاه های آموزشی با عنوان حجاب و عفاف را به نسبت وسعت ادارات و سازمان های دولتی در راستای ترویج این مهم برگزار کنند.

پیری از برنامه توجیهی حجاب در ادارات خبر داد و بیان کرد: باید جلسه های هم اندیشی و پرسش و پاسخ پیرو حجاب در ادارات به صورت ماهیانه تشکیل و از کارکنان برتر حجاب تجلیل به عمل آید.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف کمیته های حجاب و عفاف در ادارات مسابقه فرهنگی کتاب خوانی و برگزاری جلسات صیانت با مسئولین ادارات و تهیه بسته های فرهنگی شامل برشور و هدیه چادر به صورت ماهیانه در مورد مسئله حجاب است

معاون مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: مسئله حجاب باید به صورت کار گروهی انجام شود و هر اداره ای کمیته ویژه ای تحت عنوان حجاب و عفاف تشکیل دهد.

وی هدف از تشکیل این کمیته ها را کمک به شناخت بهتر فلسفه حجاب و ترویج آن در جامعه دانست و بیان کرد: حل مسئله حجاب مستلزم آسیب شناسی و تسلط کافی بر مشکلات جامعه است.

حجاب را باید به صورت عملی در جامعه نهادینه کرد

مشاور امور بانوان مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: حجاب باید به صورت عملی و عمیق در بین اقشار مختلف جامعه چه مرد و چه زن نهادینه و ترویج شود.

فاطمه ابوالهادی افزود: علاوه بر حجاب ظاهری باید حجاب نگاه، حجاب رفتار و سخن گفتن را نیز با بهره گرفتن از شیوه های مختلف اطلاع رسانی در جامعه نهادینه کرد.

وی بیان کرد: برنامه ها و طرح هایی که در مورد مسئله حجاب در جامعه اجرا می شود باید همخوانی کامل را با جامعه داشته باشد تا بتواند مشکلات جامعه را حل کند.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی نیز در بخش دیگری از این جلسه افزود: برنامه وظایف هشتگانه ای که دولت در سال 88 ابلاغ کرده است با فعالیت بعضی از ادارات سنخیت لازم را ندارد.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز در این جلسه گفت: باید برنامه های مختلفی که همخوان با نوع فعالیت دستگاه ها و ادارات است طرح شده و ساز و کارهای عملی آن مورد توجه قرار بگیرد.