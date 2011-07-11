جشن های عید رضوی با ظرفیت های مردمی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های عید رضوی استان اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مردم، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، اصناف و تمامی اقشار جامعه در برگزاری هرچه با شکوه تر این جشن ها سهم بسزایی دارد، که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد.

وی گفت: برگزاری جشن ها و برنامه های این دهه باید با رویکرد علمی و پژوهشی صورت پذیرد و به ارتقای سطح معرفتی و امام شناسی آحاد مردم منجر شود.

غفاری بیان کرد: تدارک برنامه ای ویژه برای اهل سنت در مشهد و مناطق تلفیقی با توجه به ارادت اهل سنت به اهل بیت در برنامه ریزی ها باید مد نظر قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت ها در تبلیغ و تبیین فرهنگ و سیره رضوی در این دهه استفاده و آن را در بین جامعه نهادینه کرد.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های عید رضوی خراسان رضوی افزود: مشهدالرضا پایتخت معنوی ایران اسلامی است و این نباید فقط در گفتار ما نمود داشته باشد، بلکه باید فعالیت ها، رفتارها، برنامه ها و عملکرد ما رنگ و بوی رضوی به خود بگیرد.

وی اظهار داشت: برنامه ای مورد تایید و قابل اجرا در دهه کرامت است که پنج محور اساسی و موضوع مهم همچون توجه به نام گذاری سال، انتخابات، نقش انقلاب اسلامی در انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا، تبیین و روشنگری دوباره نقش ولایت فقیه در دین و انقلاب با توجه به هجمه دشمن به این جایگاه در آن لحاظ شده باشد.

وی در پایان خواستار توجه و تبیین فرهنگ و آداب زیارت برای زائران و مجاوران شد و گفت: یکی از برنامه های جدی برای تمامی پروازها، قطارها و اتوبوس های ورودی به مشهد مقدس در دهه کرامت باید پخش صلوات خامنه باشد.