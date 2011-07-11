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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

جشن های عید رضوی با ظرفیت های مردمی برگزار شود

جشن های عید رضوی با ظرفیت های مردمی برگزار شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی "جشن های عید رضوی" در خراسان رضوی خواستار استفاده از ظرفیت های مردمی در برگزاری این جشن ها در دهه کرامت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های عید رضوی استان اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مردم، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، اصناف و تمامی اقشار جامعه در برگزاری هرچه با شکوه تر این جشن ها سهم بسزایی دارد، که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد.

وی گفت: برگزاری جشن ها و برنامه های این دهه باید با رویکرد علمی و پژوهشی صورت پذیرد و به ارتقای سطح معرفتی و امام شناسی آحاد مردم منجر شود.

غفاری بیان کرد: تدارک برنامه ای ویژه برای اهل سنت در مشهد و مناطق تلفیقی با توجه به ارادت اهل سنت به اهل بیت در برنامه ریزی ها باید مد نظر قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت ها در تبلیغ و تبیین فرهنگ و سیره رضوی در این دهه استفاده و آن را در بین جامعه نهادینه کرد.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های عید رضوی خراسان رضوی افزود: مشهدالرضا پایتخت معنوی ایران اسلامی است و این نباید فقط در گفتار ما نمود داشته باشد، بلکه باید فعالیت ها، رفتارها، برنامه ها و عملکرد ما رنگ و بوی رضوی به خود بگیرد.

وی اظهار داشت: برنامه ای مورد تایید و قابل اجرا در دهه کرامت است که پنج محور اساسی و موضوع مهم همچون توجه به نام گذاری سال، انتخابات، نقش انقلاب اسلامی در انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا، تبیین و روشنگری دوباره نقش ولایت فقیه در دین و انقلاب با توجه به هجمه دشمن به این جایگاه در آن لحاظ شده باشد.

وی در پایان خواستار توجه و تبیین فرهنگ و آداب زیارت برای زائران و مجاوران شد و گفت: یکی از برنامه های جدی برای تمامی پروازها، قطارها و اتوبوس های ورودی به مشهد مقدس در دهه کرامت باید پخش صلوات خامنه باشد.

کد مطلب 1356551

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