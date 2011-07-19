تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی؛ شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اردیبهشت سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و براساس قانون 6 ماه مهلت برای این پیگیری آن درنظر گرفته شد اما به دلایل مختلفی مانند عدم همکاری تامین اجتماعی با اعضای کمیته تحقیق و همچنین تغییر مدیران این مجموعه، در مدت تعیین شده کار به اتمام نرسید و 6 ماه دیگر تمدید شد.
6 ماه مهلت قانونی دوم نیز در اردیبهشت ماه امسال به پایان رسید اما باز هم نتیجه تحقیق و تفحص طی این مدت مشخص نشد بطوریکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص 6 ماه دیگر نیز به زمان قبلی افزودند.
اکنون مهلت تمدید شده سوم نیز آغاز شده است این درحالی است که عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پاسخ مدیرعامل این صندوق به سوالات کمیته را قانع کننده ندانست و گفت: سعی می کنیم تا زمان اتمام مهلت سوم پاسخ سوالات را دریافت، جمع بندی کرده و نتیجه تحقیق اعلام شود.
عدم همکاری تامین اجتماعی با کمیته تحقیق
علی زنجانی در مورد روند تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی افزود: کمیته تحقیق و تفحص مدتی قبل 37 سوال از حافظی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در مورد عملکرد این مجموعه مطرح کردند و قرار شد در مدت کوتاهی وی به سوالات پاسخ دهد.
به گفته وی سوالهای مطرح شده از مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد عملکرد این سازمان و همچنین مدیران آن از سال 82 تا کنون بوده است. همچنین یکی دیگر از موارد سوال شده از حافظی میزان بدهی دولت به این صندوق است.
این عضو کمیته تحقیق و تفحص در مورد علت طولانی شدن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بخشی از طولانی شدن روند تحقیق و تفحص به دلیل عدم همکاری حافظی رئیس سازمان تامین اجتماعی است.
تغییر مدیران تامین اجتماعی دلیل طولانی شدن تحقیق
اما در همین رابطه مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تغییر مداوم و پی در پی مدیران را دلیل طولانی شدن تفحص از تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: نباید تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی رنگ و بوی سیاسی بگیرد. تحقیق و تفحص ربطی به مدیریت سازمان ندارد و باید با هدف اصلاح سیستم و رفع ایرادها و بدور از هرگونه نگاه سیاسی انجام شود.
عباس اورنگ با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص اوایل سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون نتیجه آن مشخص و اعلام نشده است، گفت: تامین اجتماعی از سال 84 تا کنون 6 مدیرعامل داشته و عزل و نصب های صورت گرفته در این صندوق روند تحقیق و تفحص را با مشکل مواجه کرده است.
عدم استخدام به موقع حسابرس
یکی دیگر از دلایلی که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مورد طولانی شدن روند تحقیق عنوان کردند استخدام حسابرس بود که گویا در ابتدا قرار شد از حسابرسان تامین اجتماعی استفاده شود اما پس از گذشت مدتی از روند تحقیق، مدیران این مجموعه این موضوع را منتفی اعلام کردند.
با توجه به اینکه بدون حسابرس امکان ارائه گزارش وجود ندارد بنابراین در این شرایط اعضای کمیته تحقیق مجبور شدند از طریق مجلس نسبت به استخدام حسابرس اقدام کنند. در هر حال عدم استخدام به موقع حسابرس دلیل دیگری است که باعث شد روند تحقیق برای چند ماه به تعویق بیافتد.
این درحالی است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در مورد تاخیر در معرفی حسابرسان به هئیت تحقیق و تفحص نظر دیگری داشته و عنوان کرد: صندوق تامیناجتماعی چند نفر از حسابرسان مجرب و خبره را به صورت مکتوب به هیئت تحقیق و تفحص معرفی کرد اما طبق ضوابط داخلی مجلس، اگر گروه تحقیق و تفحص نیاز داشته باشند که از مشاوران کمک بگیرند باید موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح کنند و پس از موافقت هیئت رئیسه و تأمین اعتبار از سوی مجلس نسبت به بکارگیری گروههای مشاور اقدام شود.
رحمت الله حافظی افزود: با توجه به طی نشدن روال قانونی از سوی هیئت تحقیق و تفحص امکان بکارگیری مشاوران در هیئت تحقیق و تفحص فراهم نشد و هیئت تحقیق و تفحص درحال طی مسیر قانونی برای بکارگیری مشاوران هستند که پس از طی مسیر قانونی همکاری مشاوران نیز آغاز خواهد شد و در این رابطه نیز صندوق تامیناجتماعی آماده همکاری است.
برخلاف نظر اعضای کمیته تحقیق و تفحص مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی معتقد است صندوق تامین اجتماعی آمادگی همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مجلس را دارد و در حال حاضر نیز تحقیق از صندوق تامیناجتماعی بر اساس روال قانونی در حال انجام است.
پاسخ تامین اجتماعی به کمیته تحقیق قانع کننده نبود
اما عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی دراین خصوص به خبرنگار مهر گفت: پاسخ تامین اجتماعی به سوالات کمیته تحقیق و تفحص ارزش اطلاعاتی نداشت و برای ما قانع کننده نبود اما سعی می کنیم حداکثر تا دو ماه آینده گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص را اعلام کنیم.
علی زنجانی افزود: مستنداتی که در خصوص تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بدست آورده ایم مشخص می کند که پاسخهای آنها به سوالات ما درست و روشن و واضح نیست.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تاکید کرد: قرار بود پس از پاسخ سوالاتمان، نتیجه تحقیق و تفحص را اعلام کنیم اما با توجه به راضی کننده نبودن پاسخها، اعلام نتیجه کمی به تعویق افتاد.
وی با اشاره به اینکه قرار شده مدیرعامل تامین اجتماعی مجددا به سوالات آنگونه که ما می خواهیم پاسخ دهد، افزود: پس از بررسی مجدد حداکثر تا دو ماه آینده ( شهریور ماه ) گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص اعلام می شود.
در هر صورت تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی که قرار بود طی 6 ماه به پایان برسد در مدت یک سال نیز انجام نشد و چنانچه اعضای کمیته تحقیق و تفحص از پاسخهای مدیر عامل این صندوق درمورد عملکرد تامین اجتماعی و زیر مجموعههای آن راضی نشوند و مجددا مهلتی به آنها داده شود شاید تا پایان سال و عمر مجلس هشتم نیز تحقیق و تفحص به سرانجام نرسد.
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