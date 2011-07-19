تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی؛ شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اردیبهشت سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و براساس قانون 6 ماه مهلت برای این پیگیری آن درنظر گرفته شد اما به دلایل مختلفی مانند عدم همکاری تامین اجتماعی با اعضای کمیته تحقیق و همچنین تغییر مدیران این مجموعه، در مدت تعیین شده کار به اتمام نرسید و 6 ماه دیگر تمدید شد.

6 ماه مهلت قانونی دوم نیز در اردیبهشت ماه امسال به پایان رسید اما باز هم نتیجه تحقیق و تفحص طی این مدت مشخص نشد بطوریکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص 6 ماه دیگر نیز به زمان قبلی افزودند.

اکنون مهلت تمدید شده سوم نیز آغاز شده است این درحالی است که عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پاسخ مدیرعامل این صندوق به سوالات کمیته را قانع کننده ندانست و گفت: سعی می کنیم تا زمان اتمام مهلت سوم پاسخ سوالات را دریافت، جمع بندی کرده و نتیجه تحقیق اعلام شود.

عدم همکاری تامین اجتماعی با کمیته تحقیق

علی زنجانی در مورد روند تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی افزود: کمیته تحقیق و تفحص مدتی قبل 37 سوال از حافظی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در مورد عملکرد این مجموعه مطرح کردند و قرار شد در مدت کوتاهی وی به سوالات پاسخ دهد.

به گفته وی سوالهای مطرح شده از مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد عملکرد این سازمان و همچنین مدیران آن از سال 82 تا کنون بوده است. همچنین یکی دیگر از موارد سوال شده از حافظی میزان بدهی دولت به این صندوق است.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص در مورد علت طولانی شدن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بخشی از طولانی شدن روند تحقیق و تفحص به دلیل عدم همکاری حافظی رئیس سازمان تامین اجتماعی است.

تغییر مدیران تامین اجتماعی دلیل طولانی شدن تحقیق

اما در همین رابطه مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تغییر مداوم و پی در پی مدیران را دلیل طولانی شدن تفحص از تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: نباید تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی رنگ و بوی سیاسی بگیرد. تحقیق و تفحص ربطی به مدیریت سازمان ندارد و باید با هدف اصلاح سیستم و رفع ایرادها و بدور از هرگونه نگاه سیاسی انجام شود.

عباس اورنگ با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص اوایل سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون نتیجه آن مشخص و اعلام نشده است، گفت: تامین اجتماعی از سال 84 تا کنون 6 مدیرعامل داشته و عزل و نصب های صورت گرفته در این صندوق روند تحقیق و تفحص را با مشکل مواجه کرده است.

عدم استخدام به موقع حسابرس



یکی دیگر از دلایلی که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مورد طولانی شدن روند تحقیق عنوان کردند استخدام حسابرس بود که گویا در ابتدا قرار شد از حسابرسان تامین اجتماعی استفاده شود اما پس از گذشت مدتی از روند تحقیق، مدیران این مجموعه این موضوع را منتفی اعلام کردند.