کارگاه آموزشی "آلودگی آب و هوا و کنترل" در دانشگاه تبریز برگزار می­ شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرقاسم حسینی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت و نقش علم شیمی در بهبود زندگی بشر سال 2011 از سوی سازمان یونسکو به عنوان سال جهانی شیمی نامگذاری شده است که در این راستا برنامه های مختلفی در کشورهای مختلف جهت آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با این علم در طول این سال انجام می­ گیرد.

وی با بیان اینکه دانشکده شیمی این دانشگاه نیز به نوبه خود در این زمینه برنامه­ های مختلفی ترتیب داده که برخی از آنها اجرا شده و تعدادی را نیز در آینده اجرا خواهد کرد، گفت: در این راستا جهت آشنا ساختن علاقمندان با مسایل آلودگی آب و هوا و کنترل آن این کارگاه آموزشی ترتیب داده شده است که در آن دو سخنرانی توسط دو نفر متخصص محیط زیست از کشور آلمان ارایه می شود.

حسینی تاکید کرد: این کارگاه آموزشی شامل سخنرانی پروفسور دتلو مولر - رئیس انستیتو شیمی اتمسفری و کنترل آلودگی هوا - دانشگاه صنعتی براندنبورگ - کوتبوس – آلمان تحت عنوان "آلودگی هوا و کنترل آن" و سخنرانی محمد مهرجویی دانشجوی دکترای محیط زیست در انستیتو شیمی اتمسفری و کنترل آلودگی هوا - دانشگاه صنعتی براندنبورگ - کوتبوس – آلمان با عنوان "تصفیه آب و پساب به روش اوزوناسیون فوتوکاتالیزوری" است.

رئیس دانشکده شیمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه این کارگاه آموزشی صبح روز سه شنبه 21 تیرماه در تالار علامه طباطبایی دانشکده شیمی برگزار می ­شود، گفت: در این راستا یک سخنرانی علمی تخصصی دیگر نیز با عنوان "ایده­ ها در شیمی فوتوکاتالیزوری بین سطحی" توسط پروفسور دتلو مولر صبح روز چهارشنبه 22 تیرماه در تالار علامه طباطبایی دانشکده شیمی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است پروفسور مولر استاد دانشگاه صنعتی براندنبورگ آلمان از پژوهشگران بنام و مولف صدها مقاله علمی، مجری چندین طرح پژوهشی محیط زیستی است که تا کنون در راه­اندازی چندین پروژه صنعتی در زمینه محیط زیست نقش اساسی داشته است.

همین گزارش حاکی است شرکت در هر دو این برنامه برای کلیه علاقمندان آزاد است.