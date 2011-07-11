به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی قرآنی صدرا و مسابقات کشوری قرآن کریم، با هدف فرهنگ سازی فراگیری آموزه های قرآنی، ارزیابی و تقویت فعالیتهای قرآنی مدارس، تقدیر از دانش آموزان برتر قرآنی، افزایش روحیه نشاط و ارتقای روحیه معنوی دانش آموزان و مربیان و آشنایی و برقراری ارتباط دوستانه دانش آموزان قرآنی معارف با یکدیگر و... در مشهد مقدس برگزار می شود.

جواد اصلان بیگی، سرپرست معاونت فرهنگی دانش آموزی سازمان مدارس معارف اسلامی اظهار داشت: اولین اردوی قرآنی صدرا و مسابقات کشوری قرآن تیر ماه سال قبل در کرج بود که بیش از 300 دانش آموز قرآنی در آن شرکت داشتند و به عنوان اولین تجربه برگزاری مسابقات قرآنی بسیار ثمربخش بود.

وی افزود: اما امسال این اردو و مسابقات را با شرکت تعداد بیشتری از دانش آموزان که بیش از 600 نفر هستند، همراه با برنامه ریزی گسترده تر درجوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) برگزار می کنیم.

سرپرست معاونت فرهنگی دانش آموزی سازمان مدارس معارف اسلامی یادآور شد: در این دوره دانش آموزان در سه رشته رقابتی حفظ، قرائت و مفاهیم و در سه پایه تحصیلی به رقابت می پردازند. زمان برگزاری مسابقات خواهران 27 و 28 تیرماه بوده و زمان مسابقات برادران نیز 30 و31 تیر است .

به گزارش مهر، هم اکنون 82 دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح کشور فعال است .