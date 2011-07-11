به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در راستای برگزاری سلسله نشست‌های ادبی مولانا نشستی را با موضوع «منِ آرمانی و نظام انضباطی در مثنوی» برگزار می‌کند.

در این نشست شروین وکیلی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین مثنوی‌خوانی دکتر ایرج شهبازی نیز از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

این نشست روز دوشنبه 20 تیر از ساعت 14 تا 20 در تالار ایوان خورشید معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران واقع در بزرگراه شهید گمنام تقاتع بزرگراه نیایش برگزار می‌شود.