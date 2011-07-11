25 کشته و زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته 19 تیر ماه، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده استحفاظی کلانتری 11 شهرستان جوانرود استان کرمانشاه، بلافاصله ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد یک دستگاه سواری پژو 405 با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرده و در اثر این حادثه چهارنفر از سرنشینان خودروی سواری مصدوم شده اند که با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل و پس از معاینه حادثه دیدگان مشخص شد، یک نفر از سرنشینان سواری پژو فوت کرده و سه مصدوم دیگر نیز به مراکز درمانی اعزام شدند .

این گزارش حاکیست ، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، دو نفر دیگر کشته و 19 نیز مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند .