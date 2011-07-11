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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

از طریق بنگاه های زودبازده/

3750 شغل در شهرستان سنقروکلیایی ایجاد شد

3750 شغل در شهرستان سنقروکلیایی ایجاد شد

سنقروکلیایی- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی گفت: تاکنون از طریق بنگاه های زودبازده 3750 شغل در این شهرستان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنقروکلیایی اظهار داشت: از ابتدای اجرا طرح اعطا تسهیلات به بنگاه های زودبازده تاکنون تعداد 2046 طرح اشتغالزایی در این شهرستان مصوب شده و به 2039 طرح مبلغ 297 میلیارد و 619 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده که در این طرح ها 3750 نفر مشغول به کار شده اند.

حیدری در ادامه سهمیه ایجاد اشتغال شهرستان در سالجاری را 3845 نفر عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه های ذیربط باید نهایت تلاش و جدیت را جهت اشتغالزایی براساس سهمیه تعیین شده بکار گیرند.

وی با تاکید براطلاع رسانی در خصوص ثبت نام متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مشاغل خانگی ثبت نام نمایند.

از ابتدای سالجاری شش جلسه کارگروه اشتغال در این شهرستان برگزار شده و تعداد 20 طرح با اعتبار بیش از 13 میلیارد ریال و اشتغالزایی 92 نفر به تصویب رسیده است.

کد مطلب 1356682

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